The Witcher - Nightmare of the Wolf: Neuer Trailer zum Prequel-Film

Noch bevor im Dezember diesen Jahres die zweite Staffel von The Witcher auf Netflix startet, erscheint am 28. August 2021 der Prequel-Film The Witcher - Nightmare of the Wolf. Beim Animationsfilm wird nicht eine der üblichen Hauptfiguren wie Hexer Geralt, die mit ihm schicksalhaft verbundene Ciri oder die Zauberin Yenefer im Zentrum stehen. Vielmehr steht Vesemir im Rampenlicht. Allerdings nicht als uralter Hexer und Lehrmeister Geralts, wie Freunde der Bücher und Spieler von The Witcher 3 - Wild Hunt ihn kennen. In Nightmare of the Wolf erlebt Vesemir als überheblicher Jungspund ein Abenteuer. In gesetzterem Alter wird er dann wieder in Staffel 2 von The Witcher zu sehen sein.

Netflix veröffentlichte nun einen neuen kurzen Trailer zur Einstimmung auf den Animationsfilm. Unter diesen Zeilen findet ihr die deutsche Version, die englische Fassung findet ihr hier. Produzentin war wie bei der Hauptserie Lauren S. Hissrich und auch der an der ersten Staffel der Netflix-Serie beteiligte Drehbuchschreiber Beau de Mayo wirkte am Skript mit. Zum Leben erweckt die Geschichte Studio Mir, das unter anderem die Nickelodeon-Serie The Legend of Korra und die Netflix-Serie DOTA - Dragon's Blood animierte.

Es handelt sich nicht um das einzige Prequel-Projekt zum Hexer-Universum. So wird 2022 außerdem die Prequel-Serie The Witcher - Blood Origin erscheinen, die vom ersten Hexer erzählen wird.