Google Stadia Premiere Edition geschenkt für Cyberpunk-Vorbesteller

Wenn ihr das kommende Rollenspiel Cyberpunk 2077 auf Google Stadia vorbestellt, dann erhaltet ihr gratis dazu eine Stadia Premiere Edition. Diese umfasst ein Gamepad und einen Chromecast Ultra, der das Streamen in bis zu 4K-Auflösung unterstützt. Um das Angebot wahrnehmen zu können, müsst ihr den Titel bis zum 17. Dezember 2020 ordern, genau genommen läuft die Aktion also noch bis eine Woche nach Release von Cyberpunk 2077, das am 10. Dezember 2020 erscheinen wird.

Google wird euch einen entsprechenden Gutscheincode bis zum 16. Januar 2021 zukommen lassen, den ihr bis zum 1. Februar 2021 im Google Store einlösen müsst. Daraufhin könnt ihr euch die Premiere Edition von Stadia gratis zukommen lassen. Beschränkt ist das Angebot auf eine pro Person, beziehungsweise sechs Stück pro Haushalt. Und natürlich läuft diese Aktion nur, solange der Vorrat an Stadia Premiere Editions reicht.

Falls ihr euch extra Urlaub für den eigentlich für gestern geplanten Release von Cyberpunk 2077 genommen habt, dann haben wir einen Fix für euch. Im Special-Video zeigen wir euch fünf Alternativen, die euch die Wartezeit verkürzen.