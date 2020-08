Teaser Beim freitäglichen Wochenrückblick diskutieren Jörg und Hagen unter anderem verschwundene Touristen-Hotspots im MS Flight Simulator und die Eskalation des Fortnite-Streits von Epic, Apple und Google.

Es geht heiß her an diesem Freitag, sowohl bei den Themen als auch beim Wetter. Es sind vielleicht nicht wirklich 100 Grad im Schatten, aber sagt das mal Jörg und Hagen, die sich bald in den Blazing Deserts aus dem neusten Battle Brothers-DLC wähnen. Aber solange das Mikro nicht schmilzt, wird freitags gepodcastet! Freut euch auf Technikanekdoten von Jörg, Neuigkeiten zum Fortnite-Streit von Epic und Apple, unsere Sicht auf die beworbenen Features der Next-Gen-Konsolen und mehr. Alle Themen im Überblick: