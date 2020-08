PC

Unerwartete Botschaft am frühen Morgen

Zahlreiche Dialoge und Inventarrätsel – spielmechanisch geht es klassisch zu.

Nicht noch ein Gummihuhn

Das Spiel geizt nicht mit popkulturellen Referenzen.

Fazit

Point-and-Click-Adventure für PC

Solospiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit dem 11.8.2020 für 19,99 Euro

In einem Satz: Adventure, das Monkey Island zwar nacheifert, aber nicht dessen Güte erreicht.

Point-and-Click-Verheißungen, Gold, Piraten und der Friseur von Guybrush Threepwood –bereitet bereits auf dem Papier die Bühne für ein unterhaltsames Abenteuer. Dementsprechend hoch fällt jedoch auch die Fallhöhe aus, der sich das Indie-Adventure aus Italien gegenüber sieht. Ob der Titel am Ende womöglich nur mit einer gehörigen Portion Grog zu genießen ist, verrät euch der heutige Spiele-Check.Da staunt der junge Willy Morgan nicht schlecht: Zehn Jahre nach dem Verschwinden seines Vaters empfängt er einen mysteriösen Brief eben jenes verschollenen Archäologen mit der Bitte um Hilfe. Mit der gebotenen Hektik eines klassischen Point-and-Click-Adventures nehmen wir eine Handvoll Rätsel später die Spur des Vermissten auf. Die Reise führt uns in das verschlafene Piraten-Städtchen Bon Town, den Hauptschauplatz des Spiels. Hier greifen wir die Fäden einer alten Schnitzeljagd um einen sagenumwobenen Schatz auf, an deren Ende wir weitere Hinweise auf das Schicksal des Herrn Papa wähnen.Während der gut vierstündigen Spielzeit führen wir vor allem Dialoge mit den Bewohnern von Bon Town und tragen die Fragmente einer Schatzkarte zusammen. Das Spiel setzt dabei vor allem auf klassische Inventarrätsel, die ab und an auch eine für das Weiterkommend notwendige Dialogoption freischalten. Die Knobelaufgaben fallen allesamt sehr gradlinig und logisch aus, kreatives Um-die-Ecke-Denken ist niemals gefordert. Ganz im Gegenteil – oftmals fühlten wir uns durch Fett-geschriebene Textbausteine, Wiederholungen oder überdeutliche Hinweise auf besondere, für Lösungen notwendige, Charakteristika übertrieben an die Hand genommen.Die Inszenierung von Willy Morgan and the Curse of Bone Town setzt auf einen durchaus charmanten Grafikstil, der realistische Züge mit den typisch krummen Oberflächen eines Comics mischt. Aufgrund der sparsamen Animationen wirken die Gassen der Stadt wie auch deren Bewohner allerdings sehr steril. Wenn der Hauptcharakter im Zuge einer drohenden Explosion hölzern wie langsam die Szene verlässt, bleibt deren Dramatik unwillkürlich auf der Strecke. Ausgerechnet im ohnehin etwas plötzlich angesetzten Finale klaffen Inszenierung und Inhalt für unseren Geschmack zu weit auseinander.Nichtsdestotrotz merkt man den Entwicklern die Hingabe zum Point-and-Click-Sujet an, auch wenn sie natürlich nicht an das offenkundige Vorbildheranreichen (können). Die Charaktere der Stadt sind teils gewollt skurril skizziert, bleiben aber hinter ihren Möglichkeiten als blasse Fußnoten zurück. Überhaupt ist der Titel um eine humorvolle Meta-Ebene bemüht, indem es augenzwinkernd Seitenhiebe auf gängige Genreklischees verteilt und popkulturelle Referenzen en masse auffährt. Mehr Eigenständigkeit und ein Fokus auf die eigene Spielwelt hätten dem Adventure jedoch gut getan. Mit den ironischen Anmerkungen des Hauptcharakters existieren auch erste Ansätze hierfür, auch wenn längst nicht jede Pointe zündet.Willy Morgan and the Curse of Bone Town bleibt trotz der guten Anlagen hinter seinen Möglichkeiten als spannendes Adventure zurück. Die Geschichte um den verschollenen Vater des Hauptcharakters verkommt schnell zum puren Vehikel für die Rätsel, denen es wiederum an Kreativität und Herausforderung mangelt. Die Spielwelt selbst und allen voran deren Bewohner hätten mehr Witz und Feinschliff benötigt, um einen bleibenden und vor allem motivierenden Eindruck zu hinterlassen. Der Entwickler hätte sein Augenmerk stärker auf das eigene Werk anstelle des LucasArts-Vermächtnisses richten sollen. So bleibt am Ende ein durchschnittliches Spiel.