PC Switch

Blazing Deserts glänzt mit zahlreichen neuen, stimmigen Grafiken. Hier einer der drei Stadtstaaten im Süden.

Ungeplante Erweiterungen

Als Manhunter wird nach erfolgreichen Schlachten "rekrutiert".

Blazing Deserts bringt mehr Objekte für die taktischen Karten und sogar Befestigungsanlagen. Nicht begehbare Felder könnt ihr euch anzeigen lassen.

Hey, ab in den Süden!

Bis zu fünf der zahlreichen Gefolgsleute, die ihr erst freischalten müsst, buffen euren Söldnertrupp und dienen der Spezialisierung.

Morituri te salutant: In der Arena kämpft ihr mit meist drei Söldnern gegen immer schwierigere Gegner um Ruhm und Reichtum. Erfahrung könnt ihr so auch sammeln.

Fazit

Zum Schutz vor Fernkämpfern stürmte ich das Hügellager bei Nacht. Mit der Power des Assassinen hatte ich aber nicht gerechnet.

Taktik-RPG und DLC für PC

Einzel- und Mehrspieler

Preis: Blazing Deserts 14,99 Euro, Grundspiel 27,99 Euro (bis 21.8.2020: 9,24 Euro)

In einem Satz: Eines der besten taktischen Rollenspiele am Markt wird durch Blazing Deserts noch weiter verbessert: Pflichtkauf.

Im Jahr 2015 erschienim Early Access. 2017 folgte der Release des Taktik-RPG vom kleinen deutschen Entwicklers Overhype Studios ( zum Indie-Check zum Jörgspielt ) und fand auch international Anklang. Aber warum ist der Titel so beliebt? In Battle Brothers seid ihr ein Söldnerführer und schickt eure Jungs wie inoderüber eine Weltkarte, handelt, nehmt Aufträge an, meistert Endgame-Krisen und levelt eure Söldner auf und spezialisiert sie, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.Vor allem steuert ihr sie in cleveren taktischen Kämpfen mit überzeugender KI. Durch Taktik, Ausrüstung, Spezialisierung und Synergieeffekte (ein im Netz gefangender Gegner lässt sich leichter treffen) solltet ihr versuchen, das Zufallselement möglichst klein zu halten. Und im Zweifel tretet ihr einen schwierigen Kampf lieber gar nicht erst an oder flieht. In der Low-Fantasy-Welt kämpft ihr hauptsächlich gegen menschliche Gegner, aber auch Untote, Hexen, Goblins, Orks oder Lindwürmer. Abgerundet wird das Spielerlebnis durch passende Texte und Events sowie den perfekt gelungenen Soundtrack der ebenfalls in Hamburg ansässigen. Ihr merkt schon, ich bin ein Fan des Hauptspiels.Mittlerweile erschienen die kostenlose Erweiterungsowie die Bezahl-DLCsowie. Mithaben die Entwickler nun die bislang umfangreichste Erweiterung veröffentlicht.Eigentlich sollte Battle Brothers zunächst gar nicht mit DLCs bedacht werden. Aufgrund des großen Erfolges blieb Overhype Studios aber fast schon nichts anderes übrig, als nachzulegen. Das geschah zunächst mit der kostenlosen-Erweiterung, die unter anderem das namensgebende Monster und neue Ausrüstung einführte.Ende 2018 wurden mitlegendäre Orte eingeführt, die ihr in der vergrößerten Spielwelt entdecken könnt. Es drohen sehr schwere Kämpfe und neue Gegner, das Risiko wird aber durch besondere Items belohnt. Hervorzuheben ist, dass in Battle Brothers alle Gegner unterschiedliche Taktiken erfordern. Wenn es also fünf neue Monster und drei neue Bossgegner gibt, habt ihr einiges an Tüftelspaß vor euch. Teils lohnt es sich sogar, bestimmte Söldner-Builds nur gegen bestimmte Gegner einzusetzen oder vor einem Kampf die Ausrüstung zu wechseln: Stark gepanzerte Gegner erfordern andere Waffen als ungeschützte Ziele. Mit Trophäen der Monster könnt ihr euch nun Ausrüstung craften, etwa Zusatzteile für eure Rüstung oder Panzerung für eure Hunde. Schilde könnt ihr nun färben. Wie immer sind auch neue Ausrüstungsgegenstände, Aufträge, Events, Musikstücke, Achievements und Ambitionen, die eure Truppe verfolgen kann, an Bord. Kurzum: Overhype Studios gelingt es mit Beasts & Exploration und Lindwurm, ihr Spiel behutsam, sinnvoll und organisch zu erweitern und so für jeweils viele weitere Stunden Spielspaß zu sorgen.erweitert die Karte nicht nur im Norden und fügt neben den vorgenannten Elementen auch neue legendäre Orte und Barbaren mit eigenen Mechaniken hinzu. Vielmehr wird durch die Einführung von zehn Origin-Stories für eure Söldnerbande der ohnehin hohe Wiederspielwert nochmal erhöht. Denn jeder Hintergrund spielt sich völlig anders. Mit dem Lonewolf etwa startet ihr mit einem bereits etwas hochgelevelten, kampfstarken Ritter, den ihr auch nicht bezahlen müsst. Er darf aber nur elf Begleiter haben. Und wenn er stirbt, ist die Kampagne vorbei. Oder ihr spielt mit drei Wilderern. Oder ihr legt es auf ein Handelsspiel an. Jeder Hintergrund hat andere Startbedingungen und unterschiedliche Vor- und Nachteile, die eure Ausrichtung der Kampagne beeinflussen.Auf den Norden folgt mitder Süden mit entsprechend erweiterter Karte. Auf euch warten zahlreiche neue Gegner wie Nomaden, Outlaws, Spezialgegner, Hyänen oder Schlangen. Ihr könnt jetzt als Standard-Trupp im Süden starten, oder wählt einen der zwei besonderen Hintergründe. Mit drei teuren und kampfstarken Gladiatoren, die auch Spezialfähigkeiten haben (zum Beispiel bekommt einer einen Aktionspunkt zurück, wenn er einen Gegner tötet) seid ihr auf zwölf Söldner beschränkt. Sterben alle Gladiatoren, ist die Kampagne vorbei.Mit dem Manhunter-Start habt ihr vier Sklaven und zwei Sklavenhalter. Unfreiwillige Diener, die keinen Sold erhalten, erreichen maximal Level 7. In der Schlacht könnt ihr sie mit Freien auspeitschen, was ihnen für zwei Runden erhebliche Boni bringt, die mit dem Level des Auspeitschers steigen. Ihr braucht mehr Sklaven als Freie, sonst schlägt sich das auf die Moral nieder und euer ganzer Trupp wird sich über kurz oder lang auflösen. Sklaven könnt ihr mit jedem Hintergrund kaufen, die Spezialmechaniken gibt es aber nur mit dem Manhunter-Start. Durch all diese Besonderheiten, aber auch neue Waffen und Gegner, werden sich zahlreiche neue Strategien und Builds entwickeln.Außerdem führt der DLC Feuerwaffen ein. So gibt es einen speziell präparierten Speer, der pro Kampf einmal auf zwei Felder schießen kann, aber auch als normaler Speer fungiert. Eine richtige Handkanone erzielt ebenfalls Flächenschaden. Im Endgame seht ihr euch vielleicht sogar einem Mortar gegenbüber. Zudem gibt es Handgranaten. So könnt ihr mit Rauchbomben unter anderem euren Rückzug decken oder vor Fernkämpfern schützen. Mit Brandgranaten teilt ihr ordentlich aus und entzündet Felder. Natürlich kann aber auch der Gegner die Waffen nutzen. So bin ich in einer Mission, in der ich einen Hügel stürmen musste, einem Assassinen begegnet. Der warf fleißig Granaten. Dieser Erstkontakt führte letztlich sogar zum Ende der Kampagne. Denn neue Gegner erfordern stets neue Strategien. Dadurch ist Blazing Deserts selbst für Battle-Brothers-Veteranen eine echte, neue Herausforderung. Ein neuer legendärer Ort, neue Schätze, Handelswaren, Aufträge und die neuen taktischen Karten runden das umfangreiche Paket ab.Battle Brothers konnte mich bereits in der Ur-Fassung unzählige Stunden fesseln und mit den Erweiterungen verhält es sich nicht anders. Kein Durchgang ähnelt dem davor und mit allen DLC gibt es sowohl bei Gegnern als auch Aufträgen mehr als genug Abwechslung. Auch außerhalb der Erweiterungen gab und gibt es zahlreiche Verbesserungen: Aufträge in Städten könnt ihr euch erst anschauen, und müsst sie nicht gleich annehmen, ohne die anderen zu kennen. Wenn ihr eine Karawane eskortiert, wisst ihr jetzt gleich, wie lange die Reise dauert und bekommt Verpflegung gestellt. Nach Kämpfen haben Einheiten auf Wunsch wieder die Ausrüstung wie zu Beginn des Kampfes in der Hand. Ihr müsst also nicht händisch wieder auf den Bogen wechseln, wenn euer Schütze sich im Laufe der Schlacht mit einem Dolch zur Wehr setzen musste. Ganz neu ist, dass ihr jetzt mit der kompletten Karte im Nebel des Krieges stärken könnt, was die Exploration aufwertet und auch Einfluss auf eure Entscheidungen haben wird.Kernelement bleiben die herausragenden, taktischen Schlachten. Geblocktes Terrain, Höhenunterschiede, zahlreiche Waffen und Spezialfähigkeiten, unzählige taktische Möglichkeiten und die cleverste KI, die mir je in einem Taktik- oder Strategiespiel untergekommen ist, machen Battle Brothers für Taktiker zum Pflichtkauf. Als Rückkehrer solltet ihr beim DLC direkt zuschlagen, euch aber unbedingt die Patchnotes anschauen , denn es gibt einige Balancing-Änderungen, gerade bei den Spezialfähigkeiten. Als Einsteiger startet ihr am besten mit dem Grundspiel und legt bei grundsätzlichem Gefallen direkt die ersten beiden Bezahl-DLC nach. Blazing Deserts hat einen höheren Schwierigkeitsgrad, sollte aber nach kurzer Eingewöhnung aufgrund seiner Qualität gleich folgen. Selbst erfahrenen Taktikern empfehle ich den Einstieg auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, um die Mechaniken kennenzulernen. Dabei helfen auch die offiziellen Tutorial-Videos oder die Letsplays von Profis wie. Ich starte jetzt jedenfalls gleich meinen nächsten Run. Und das solltet ihr auch tun.