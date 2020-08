PC PS4 MacOS

Selbst aller Anfang ist schwer. Zwar sind alle Gegner mit dem roten Schuss ausschaltbar, den Hindernissen, Minen und Stacheln müsst ihr jedoch auch koordiniert ausweichen.

Vier Buttons, sie zu knechten

Dem ersten Area-Boss habe ich schon ordentlich auf die "Plautze" gegeben, verwundbar ist er aktuell mit dem roten Schuß.

Ohne sammeln ist alles nichts

Diesen Barrieren könnt ihr nicht mehr ausweichen, sie sind mit den richtigen Farbschüssen zu zerstören.

Grafik, Sound und die Schwierigkeitsgrade

Wie ihr im Levelbildschirm seht, bin ich durch die Höhle ganz gut durchgekommen und habe bereits einige Buchstaben und ausreichend Energiekugeln gesammelt.

Fazit

Shoot-em-Up für PC, Playstation 4

Einzelspieler und Multiplayer (Couch-Coop)

Für Profis

Preis: 9,99 Euro für Playstation 4 und PC (Steam)

In einem Satz: Bockschwerer Geschicklichkeitsparcour mit Shoot-em-Up-Elementen für gedankenschnelle und mit flinken Reflexen gesegnete Hardcore-Zocker.

Beihandelt es sich um ein vertikales Shoot-Em-Up, das sich selbst einen „knackigen Schwierigkeitsgrad“ bescheinigt und euch „in die goldene Ära der 80er-Jahre Hardcore-Arcade-Games” versetzt. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob ich das wirklich spielen möchte, denn neben der hohen Schwierigkeit sind viele Arcade-Titel auch spielerunfreundlich designt. Aber Probieren geht bekanntlich über Studieren. Mein Forscherdrang verließ mich jedoch mit zunehmender Spieldauer und zurück bleibt ein gebrochener, ernüchterter Checker mit sehr wenig Spielzeit auf der Pixelbot-Uhr.Die vier Buttons des Dualshock 4 sind extrem wichtig für das Spielprinzip. Der Bildschirm scrollt euren Pixelbot nämlich unaufhörlich gen Zielflagge, ihr weicht fortan Hindernissen und Minen nach oben und unten aus, ebenso wie sich verschiebenden Plattformen und anderen Gemeinheiten. Im Laufe des Spiels trefft ihr auf grüne, rote, blaue oder lila Gegner, Pylone oder Barrieren. Während ihr die Gegner teilweise noch umfliegen könnt, ist dies spätestens bei den Barrieren nicht mehr möglich, da sie sich über die ganze Vertikale des Bildschirms erschrecken. Zerstören könnt ihr Barrieren, Pylone und Gegner, indem ihr sie mit der richtigen Farbe beschießt, also müsst ihr euch gut einprägen, welches Symbol auf dem Playstation-Controller welche Farbe hat. Aber an sich ist das Spielprinzip ganz einfach: Die Übersicht behalten und sich geschickt einen Weg durch die Areale bahnen. Die richtigen Knöpfe drücken und damit die Barrieren und Gegner mit "ihrer Farbe" ausschalten, um nicht an ihnen zu zerschellen.Neben dem Ausweichen und Ballern sammelt ihr Energiekugeln in den Arealen. Diese gewähren euch einen Schild, der einen Treffer absorbiert. Außerdem benötigt ihr eine bestimmte Anzahl von den Kugeln, um die nächste Welt freizuschalten. Daneben verteilen sich in jedem Gebiet die Buchstaben P, I, X, E, L, B, O und T. Sammelt ihr alle Buchstaben, erlangt ihr Zutritt zu einer Extreme!-Version des Levels. Sowohl die Energiekugeln wie auch die Buchstaben sind oft schwer zu erreichen, ihr könnt sie jedoch nach und nach zusammensuchen. Habt ihr die einzelnen Level gemeistert und genügend Kugeln gesammelt, wartet am Ende jeder Welt ein Bosskampf auf euch. Die Bosskämpfe sind, wie das gesamte Spiel, nicht ohne. Zwar gibt es nicht so viele Barrieren oder Gegner wie in den normalen Levels, aber mit zunehmender Kampfdauer steigt auch deren Präsenz an. Bei den beiden Bossen, gegen die ich bislang antreten konnte, wechselt die Farbe ihres "Bauches". Trefft ihr diesen Bereich mit der korrekten Farbe, schmilzt ihre Lebensleiste.Grafisch zeigt sich der Pixel Bot im ansehnlichen Retrolook. Farbenfroh, nicht besonders detailliert und eher pragmatisch – zu schöne Hintergründe oder Sprites würden euch nur ablenken und noch öfter ableben lassen. Der Elektrosound passt zum Spiel und hat mir gut gefallen – leider setzt er nach jedem Neustart am Checkpoint ebenfalls neu ein, das kann aufgrund der vielen Bildschirmtode nerven.Ich habe das Spiel auf normal gestartet, musste aber relativ schnell wie ein geprügelter Hund auf die leichte Stufe wechseln. Um das ganz deutlich zu sagen: Pixelbot Extreme ist mir zu schwer und selbst auf leicht hänge ich in Welt drei, Level fünf fest. Zwar würden mich danach nicht mehr viele Gebiete erwarten, aber meine koordinatorischen Fähigkeiten sind erschöpft: Hindernissen auszuweichen und die verschiedenfarbigen Gegner- und Barrieren-Gruppen mit dem schnellen und korrekten Tastendruck zu neutralisieren gelingt mir nicht mehr.Ab dem normalen Schwierigkeitsgrad schlagt ihr euch zudem mit der Erdanziehungskraft herum, die euch beständig gen Boden zerrt. Den Absturz verhindert ihr durch das Gegensteuern mit dem linken Analogstick, dieser aktiviert die Schubdüsen eures Pixelbots: Hier ist Fingerspitzengefühl und eine gute Dosierung gefragt, damit ihr euch nicht in Stacheln hineinmanövriert oder auf dem Boden bruchlandet.Ich mag kleine Retro-Spiele, mir gefallen interessante Spielmechaniken, und wenn mich ein Titel fordert und mir das Leben nicht zu leicht macht, rechne ich ihm das an. Pixelbot Extreme überfordert mich aber total. Schon auf dem leichten Schwierigkeitsgrad kann ich die Anforderungen nicht mehr koordinieren, und gedanklich hinke ich dem Geschehen auf dem Bildschirm mehr als einen Schritt hinterher. Zwar werden die Farben in den ersten Arealen nach und nach eingeführt, aber spätestens mit dem Hinzukommen der dritten Farbe verflog der spielerische Reiz und der Spielspaß wurde trotz der fair gesetzten Checkpoints unter den vielen Bildschirmtoden begraben. Eine echte Lernkurve bot mir der Titel leider nicht, und mir fehlt eindeutig der Skill, um dem Pixelbot bei seiner Flucht gekonnt zur Seite zu stehen.