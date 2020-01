The Touryst: Demo zum Switch-exklusiven Action-Adventure verfügbar

Switch

Shin'en Multimedia hat eine Demo zum Switch-exklusiven 3D-Action-Adventure The Touryst veröffentlicht. Wenn ihr euch bisher nicht sicher wart, ob der Titel was für euch ist, könnt ihr ab sofort die Anspielversion im eShop herunterladen und einen ausführlichen Blick auf das Spiel werfen. Solltet ihr euch anschließend für den Kauf entscheiden, werden 19,99 Euro fällig.

Das optisch an Minecraft (im User-Artikel) erinnernde The Touryst wurde im Rahmen einer Nintendo-Direct-Episode, im Vorfeld der gamescom 2019 für Nintendos Hybridkonsole angekündigt und im November 2019 veröffentlicht. Das Spiel lässt euch in die Rolle eines Touristen schlüpfen und die paradiesisch wirkenden Monument Islands erkunden, wo ihr verschiedenen Aktivitäten, wie Tauchen, Surfen, oder Shoppen nachgehen, oder eurer Zeit und Geld in den Spielhallen verprasseln könnt. So richtig interessant wird der Urlaubstrip allerdings erst , wenn ihr euch mit den auf den Inseln verteilten uralten und mysteriösen Monumenten befasst, in denen verschiedenen Geheimnisse schlummern und auf ihre Lösung warten.