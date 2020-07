PM: ASSASSIN’S CREED® VALHALLA - NEUER TRAILER ZEIGT HINWEISE AUF EIVORS SCHICKSAL (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 16. Juli 2020 – Ubisoft® veröffentlichte heute einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla, in welchem Fans mehr über Eivor erfahren und einen tieferen Einblick in seine Zukunft erlangen.

Der Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Das neunte Jahrhundert A. D. - Vertrieben durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen führt Wikinger Eivor einen Clan von Nordmännern über die eisige Nordsee, hin zu den fruchtbaren Ländereien der tief gespaltenen Königreiche Englands. Nur ein Ziel vor Augen: Eine neue Heimat errichten – koste es, was es wolle.

Ab morgen, dem 17. Juli, können die Spieler zusätzlich eine EP mit sieben Songs aus dem offiziellen Soundtrack mit Originalkompositionen von Jesper Kyd, Sarah Schachner und einem Originalsong von Einar Selvik auf Spotify anhören und bei iTunes erwerben.

Entwickelt wirdAssassin’s Creed Valhallavon Ubisoft Montreal* und dem Team, das bereitsAssassin’s Creed® IV Black FlagundAssassin’s Creed® Originsverantwortete. Nun lädt es die Spieler zu einem brandneuen Abenteuer ein, in welchem sie Eivor verkörpern, einen gefürchteten Wikinger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden sie eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlung wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Assassin's Creed Valhalla wird am 17. November 2020 weltweit für Xbox One, PlayStation®4, im Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC, sowie auf UPLAY+**, dem Abo-Service von Ubisoft und Stadia veröffentlicht. Assassin's Creed Valhalla wird auf Xbox Series X und PlayStation®5 erscheinen, sobald die Konsolen auf den Markt kommen.

Mehr unter: https://store.ubi.com/de/ubiforward-sale

Außerdem bietet das Ubisoft-Affiliate-Programm interessierten Partnern die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung durch Verlinkungen in den Store 5 % des finalen Einkaufswerts zu verdienen.

*Beteiligte Studios sind Ubisoft Sofia, Ubisoft Singapur, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Kiew, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Philippinen, Ubisoft Quebec, Ubisoft Bukarest, Ubisoft Pune, mit zusätzlicher Unterstützung durch den externen Partner Sperasoft.

**14,99 € pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

About Assassin’s Creed

Since it first launched in 2007, the Assassin’s Creed series has sold more than 140 million games worldwide. The franchise is now established as one of the best-selling series in video game history. Recognized for having some of the richest, most engrossing storytelling in the industry, Assassin’s Creed transcends video games, branching out into numerous other entertainment media.

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries. Stadia, the Stadia beacon, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.