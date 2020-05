Lego Star Wars - Die Skywalker Saga: Fast 500 Charaktere enthalten

PC Switch XOne PS4

Lego Star Wars - Die Skywalker Saga ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der britische Entwickler TT Games hat in seiner langen Firmengeschichte viele Spiele zu den beliebten dänischen Plastik-Bausteinen entwickelt. Begonnen hat diese Reihe bereits 2005 mit Lego Star Wars - Das Videospiel. Es folgten Spiele zur Ur-Trilogie und zuletzt die Versoftung der Episode 7 mit Lego Star Wars - Das Erwachen der Macht.

Der nächste Teil der Reihe wird nun alle neun Episoden der Kino-Saga umfassen und trägt den Namen Lego Star Wars - The Skywalker Saga. Bisher gibt es wenige Informationen zu dem Titel, der für PC, Playstation 4, Xbox One und Switch angekündigt ist. Auch zum Erscheinungsdatum ist bisher nur das Jahr 2020 bekanntgegeben worden.

In einem unfangreichen Interview mit der Seite starwars.com wurden Jonathan Smith von TT Games und Craig Derrick von Lucasfilm Games nun gesprächiger. So wird es von Beginn an möglich sein, jede beliebige Episode des Spiels als persönlichen Startpunkt auszuwählen. Die Level der bisherigen Spiele werden nicht zweitverwertet, sondern das komplette Spiel wird von Grund auf neu gestaltet. Dennoch werden natürlich die bekannten Figuren wieder auftauchen. Über alle Level hinweg kommen knapp 500 Charaktere zusammen, von denen viele auch spielbar sein werden.