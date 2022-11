Indiana Jones: Streaming-Serie für Disney+ in Planung

PC 360 XOne PS3 Wii MacOS

Disney ist derzeit aktiv mit der Entwicklung einer TV-Serie rund um den berühmten Archäologen Indiana Jones beschäftigt, die bei ihrem hauseigenen Streamingdienst Disney+ an den Start gehen soll.

Allerdings befindet sich das Projekt noch in einer Planungsphase, da Disney bei einem allgemeinen Treffen mit Drehbuchautoren das Thema angesprochen haben soll. Da bisher noch kein Autor oder Autorenteam für die Realisierung gefunden ist, wissen wir auch noch nicht, ob es sich bei der Serie um ein Prequel oder Spinoff zu der bekannten Kinofilmreihe handeln wird. Möglich wäre auch, dass die Serie direkt an den derzeit in der Produktion befindlichen Indiana Jones 5 anschließen wird.

Sollte es zu einer Umsetzung kommen, wäre dies nicht die erste Serie über Indiana Jones. Die Abenteuer des jungen Indiana Jones beleuchteten Anfang der neunziger Jahre die Jugendjahre des angehenden Archäologen. Sie konnte allerdings an die Erfolge der Kinofilme nicht anschließen und wurde daher abgesetzt.

Darüber hinaus prüft Disney derzeit mehrere Optionen das Indiana Jones-Franchise weiterzuentwickeln, da Indiana Jones 5 der letzte Kinofilm mit Harrison Ford in der Hauptrolle sein wird. Somit könnte es danach, neben der anvisierten Serie, auch zu einer Weiterentwicklung der Kinofilme kommen. Auch eine Kombination daraus, ähnlich dem MCU, beziehungsweise eine Einbindung anderer Medien, wie die Entwicklung neuer Computer- und Videospiele seien hier möglich.