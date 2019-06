E3 2019: Lego Star Wars The Skywalker Saga angeschaut

PC Switch XOne PS4

Schon wieder ein Lego-Titel, braucht man den? Aber ja! Denn im neuesten Star-Wars-Ableger fasst TT Games gleich sämtliche Filme der Kernreihe zusammen und legt auch noch spielerisch zu.

„Kennt man eins, dann kennt man alle,“ könnte man über die Lego-Spiele von TT Games sagen. Das stimmt zwar schon allein aufgrund der etlichen Marken von Indiana Jones über Harry Potter bis hin zu den Avengers nicht. Vor allem aber legte die britische Spieleschmiede in den vergangenen Jahren sowohl technisch, als auch spielerisch zu. Nichts anderes kann ich von der E3 2019 berichten, auf der ich mir für euchangeschaut habe.Dabei fasst TT Games gleich alle neun großen Kinofilme der Kernreihe in ein einziges Abenteuer. Ähnlich wie inspringt ihr die einzelnen „Filme“ direkt an, egal, ob nun Eine neue Hoffnung oder sicherlich auch von am meisten geliebte Teil, Die dunkle Bedrohung (hier müsste übrigens ein spezieller Smiley stehen). Das interessante am Konzept ist, dass ihr nicht, wie eben etwa in Lego Jurassic World einfach eine fest Abfolge von Storymissionen absolviert und dazwischen mit Bonusaufgaben in offeneren Spielabschnitten beschäftigt. Laut TT Games könnt ihr komplett frei durchs All reisen und etwa in Die Rückkehr der Jedi-Ritter Tatooine nebst Jabbas Wüstenschiff oder dessen Unterschlupf besuchen. Natürlich ist auch Luke Skywalkers Haus nebst Forschungslabor besuchbar. In einen Podracer von Anakin dürft ihr ebenfalls einsteigen und damit mehr Dinge anstellen, als nur von A nach B zu kommen.Im All selbst soll es regelmäßig Zufallsevents geben, auf die ihr mit dem Millennium-Falken trefft. Sternenzerstörer und etliche Tie-Fighter bekämpft ihr da in freien Weltraumschlachten, bei denen ich dennoch ein bisschen an Rebel Assault denken muss -- nun, eben mit Klötzchenschiffen und ohne mehr oder weniger fest vorgegebene Flugrouten. Ausfechten muss man die aber wohl nicht, sondern kann sie auch einfach ignorieren.Am typischen Lego-Humor wird natürlich nicht gespart, während ihr mit etlichen Figuren aus dem Star-Wars-Universum wie Chewbacca, Lando oder C3PO unterwegs seid. Jede dieser Figuren hat natürlich ihre besonderen Eigenschaften und Stärken. Luke Skywalker kämpft mit seinem Laserschwert auf Tatooine zum Beispiel gegen Sandmänner oder hebt Felsen mithilfe der Macht hoch oder ergreift sogar Gegner, um sie durch die Luft zu schleudern. Er darf Gegner oder auch Tiere per Gedankenkontrolle beeinflussen und tanzen lassen.Chewy wiederum ballert mit einem dicken Blaster auf seine Gegner, was aus der Schulterperspektive fast so wirkt wie in einem typischen Third-Person-Shooter. C3PO macht sich wiederum als Beherrscher unzähliger Sprachen und sonstiger Kommunikationsformen bezahlt, als er für uns das unverständliche Gebrabbel eines kleinen Roboters namens Gronk übersetzt.Untermalt von der Musik von John Williams und mit dezent verbesserter Grafik im Vergleich zu den letzten paar Lego-Spielen kann spielspaßtechnisch aus meiner Sicht kaum etwas schiefgehen. Hinzu kommt, dass die Entwickler meinem Eindruck aus der Präsentation in Lego Star Wars The Skywalker Saga noch ein bisschen mehr dafür tun, dass man als Spieler nicht mehr unnötig auf dem Schlauch stehen kann. Beim Wechsel auf einen anderen Helden geben diese etwa einen Kommentar ab, der deutlich zielführender wirkt.Eigentlich dachte ich ja, dass ich nach dem siebten Streifen unter Disney-Regie durch wäre. Aber mit diesem wie gehabt charmanten und mit einigen Verbesserungen ausgestatteten Star-Wars-Abenteuer, bin ich mir sicher, dass ich gerne noch einmal dorthin zurückkehren -- auch trotz Jar Jar Binks!Autor: Benjamin Braun