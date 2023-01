PM: Erlebt die Welt von Star Wars mit PlayStation Plus (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für alle Fans von Star Wars lohnt sich PlayStation Plus gerade richtig! Nicht nur erhaltet ihr im Klassikerkatalog der Premium-Mitgliedschaft direkten Zugriff auf viele verschiedene Spiele der letzten Jahre – auch bei den monatlichen Titeln des Essential-Tarifs dürft ihr im Januar mit Star Wars Jedi: Fallen Order in den letzten Ableger des berühmten Sci-Fi-Universums eintauchen.

Fünf Jahre nach den Ereignissen von Episode III – Die Rache der Sith schlüpft ihr in diesem Action-Adventure in die Rolle von Padawan Cal Kestis. Eure Mission? Den Jedi-Orden nach der fatalen Order 66 wieder aufzubauen. Ausgerüstet mit einem Lichtschwert und der Macht, nehmt ihr es mit dem Imperium auf! Gleichzeitig könnt ihr euch mit Fallen Order perfekt auf die Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor vorbereiten. Die Fortsetzung von Respawn Entertainment erscheint am 17. März 2023 für PS5 im Handel.

Wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin ein wenig verkürzen wollt, dann schaut unbedingt mal in den Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium. Dort findet ihr nämlich mehrere Spiele, die seit langer Zeit als echte PlayStation-Legenden bekannt sind – und dank Verbesserungen so gut wie noch nie zuvor erlebt werden können. Wir stellen euch die Highlights vor!

In den vergangenen Jahren haben die Videospiele der legendären Sci-Fi-Saga von George Lucas die unterschiedlichsten Genres abgedeckt. Star Wars Racer Revenge ist zum Beispiel für alle Rennsport-Fans bestens geeignet. Bekannt aus Episode I – Die dunkle Bedrohung nehmt ihr hier mit Höchstgeschwindigkeit an spektakulären Podrennen in der Galaxie teil.

Dabei stehen euch mehrere Charaktere und Podrenner mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Wahl. Ursprünglich wurde Star Wars Racer Revenge im Jahr 2002 für die PlayStation 2 veröffentlicht. Bei der Version im Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium handelt es sich aber um die 2016 veröffentlichte PS4-Neuauflage, die mit ihrer verbesserten Auflösung und Trophäen-Support glänzt.

Kopfgeldjäger Jango Fett dürften Fans wohl noch aus Episode II – Angriff der Klonkrieger in bester Erinnerung haben. Im Klassiker Star Wars: Bounty Hunter werdet ihr gemeinsam mit ihm durch das große Universum reisen. Im Third-Person-Shooter schickt euch Count Dooku auf die Jagd nach Komari Vosa– eine Jedi-Kriegerin, die sich der Dunklen Seite zugewandt hat.

Erfüllt mehrere Haupt- und Nebenaufgaben in verschiedenen Levels, die euch am Ende mit Credits und Extras belohnen werden. Feinde schaltet ihr mit dem umfangreichen Arsenal an Waffen aus. Und natürlich darf der berühmte Jetpack am Rücken des Mandalorianers nicht fehlen. Auch bei dieser PS4-Neuauflage des damaligen Klassikers erwarten euch zahlreiche Trophäen und HD-Auflösung!

Wer noch mehr Sci-Fi-Action haben möchte, der dürfte mit Star Wars: Jedi Starfighter seine Freude haben. Angesiedelt während der Schlacht von Geonosis – und damit kurz vor den Ereignissen von Episode II – geht es im Auftrag von Mace Windu ins Karthakk-System. Dort müsst ihr in der Rolle von Jedi-Meisterin Adi Gallia einige Störungen untersuchen. Ihr werdet allerdings nicht das Lichtschwert schwingen.

Stattdessen geht es für euch an Bord eines Sternenjägers, mit dem ihr eure Mission erfüllen müsst. Beschützt die Raumschiffe der Verbündeten und nehmt es mit feindlichen Einheiten in packenden Luftgefechten auf. Im Koop-Modus könnt ihr euch sogar zu zweit ins Gefecht stürzen. Schaltet alle Trophäen frei und erlebt Star Wars: Jedi Starfighter dank verbesserter Auflösung mit scharfen Texturen.

Wenn ihr es mal ordentlich krachen lassen wollt, dann solltet ihr Star Wars Demolition ausprobieren. Das Imperium hat die beliebten Podrennen verboten – das lässt sich Jabba the Hutt aber nicht gefallen und erfindet prompt eine neue Sportart, in der ihr euch mit den unterschiedlichsten Vehikeln messen könnt.

Hier geht es allerdings nicht um Geschwindigkeit, sondern um Durchhaltevermögen. In einer Arena versucht ihr, die feindlichen Fahrzeuge zu zerstören, damit ihr als letzter Überlebende übrig bleibt. Verschiedene Power-Ups bringen euch Vorteile im Gefecht. Das Spiel wurde im Januar 2023 erneut für PS5 und PS4 veröffentlicht und ist Teil des Klassikerkatalogs von PlayStation Plus Premium – inklusive neuer Rückspul-Funktion, Quick Save, Video-Filtern und mehr.

Die dunkelsten Geheimnisse des Imperiums werden in den zwei Teilen von Star Wars: The Force Unleashed gelüftet. Ihr übernehmt die Kontrolle über Galen Marek aka Starkiller, der als Schüler von Darth Vader zunächst auf die Jagd nach Jedi-Kriegern geht. Ein Schicksal ändert schließlich aber alles! Die Handlung ist zwischen Episode III und Episode IV angesiedelt. Die beiden Actionspiele, die 2008 und 2010 für PS3 erschienen sind, könnt ihr mit PlayStation Plus Premium direkt auf eure PS5 oder PS4 streamen.

Ein echter Retro-Klassiker erwartet euch bei Super Star Wars. Der Jump’n’Run-Shooter ist ursprünglich 1992 für den Super NES erschienen – wurde 2015 erstmals aber auch für PS4 und PS Vita portiert. Der 2D-Titel basiert auf Episode IV – Eine neue Hoffnung und erzählt die Geschichte des Films nach. Dabei spielt ihr alle bekannten Szenen mit legendären Figuren wie Luke Skywalker, Han Solo oder Chewbacca nach. Auch der Schwierigkeitsgrad fordert von euch alles ab! Ihr findet den Titel im Klassikerkatalog von PlayStation Plus!

Zum Abschluss wollen wir euch noch auf die Spieletestversion von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga im PlayStation Store aufmerksam machen. Mit der Premium-Mitgliedschaft habt ihr nämlich die Möglichkeit, die Vollversion des Titels eine Stunde lang auszuprobieren. So könnt ihr perfekt vor dem Kauf entscheiden, ob das Spiel euren Geschmack trifft! In der Geschichte spielt ihr alle neun Kinofilme im typisch humorvollen LEGO-Stil nach. Hunderte Figuren aus dem Sci-Fi-Universum sind dabei spielbar.

Gemeinsam mit Star Wars Jedi: Fallen Order, das ihr euch gerade als monatliches Spiel im Essential-Tarif sichern könnt, dürfte es bis zum Launch von Star Wars Jedi: Survivor definitiv nicht langweilig werden. Wenn übrigens auch Marvel genau euer Ding ist, dann schaut euch mal unsere Liste der Superhelden-Spiele an, die ihr jetzt mit PlayStation Plus zocken könnt!