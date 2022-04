Lego Star Wars - Die Skywalker Saga Test+

Teaser Drei Jahre mussten die Fans der Lego-Reihe auf ein neues Spiel warten warten. Nun ist es soweit, und die Kombi aus dänischen Bauklötzen und Krieg der Sterne macht überraschend vieles goldrichtig.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lego Star Wars - Die Skywalker Saga ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die teils im freien Flug, teils in railartigen Sequenzen absolvierten Flugpassagen haben mir mit am besten gefallen. Aber welchem Star-Wars-Fan würde es eigentlich keinen Spaß machen, im Millenium-Falken TIE-Fighter vom Himmel zu holen?

Gewohnt und doch verbessert

Anspruchsvoll sind auch die Kämpfe zu Fuß nicht gerade. Insbesondere die Kombos im Nahkampf machen aber mächtig Laune.

Open World auf Abruf

Das Rebellenlager auf Hoth wird attackiert, die Verteidiger haben dennoch Zeit für Späßchen. Man muss den Humor der Lego-Reihe gewiss nicht mögen. Hattet ihr in früheren Ablegern aber Spaß daran, werdet ihr auch in Die Skywalker Saga viel zu lachen haben.

Technisch nur nett mit bösem Bug

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Die Lego-Spiele mochte ich schon immer, aber bei Lego Star Wars Die Skywalker Saga habe ich noch ein bisschen stärker das Gefühl, das mit Krieg der Sterne und den dänischen Bauklötzen etwas zusammenkommt, das einfach zusammengehört. Der Stil ist hübsch, die Verbesserungen des Gameplays machen die Kämpfe im Flug und zu Fuß deutlich befriedigender. Vor allem aber liegt mir einfach die Art des Humors sehr. Hier bekomme ich Nostalgieschübe und habe gleichzeitig immer was zu lachen.



Genau deshalb stört mich auch nicht, dass der spielerische Anspruch gering ausfällt. Tatsächlich sinkt er im Pflichtbereich sogar, da TT Games auch den Komfort in einigen Punkten erhöht. Denn wo man in früheren Lego-Spielen auch ab und zu unnötig auf dem Schlauch stehen konnte, passiert das bei den Aufgaben in Die Skywalker Saga höchstens dann noch, wenn man einem der Rätsel eine höhere Komplexität zutraut als es tatsächlich hat.



Sehr gut gefällt mir auch das oft sehr kreative Angebot an Bonusaufgaben und die unzähligen Freischaltoptionen, bei denen Star-Wars-Enthusiasten das Herz aufgehen muss. Besonders löblich dabei ist für mich, dass das alles nur ein lohnenswertes Angebot ist und ich auf Wunsch auch einfach stringent der Handlung der Filme folgen kann. Das hätten andere Entwickler gewiss anders geregelt. Unterm Strich ist es eines der besten Lego-Spiele bislang, das ich sowohl Freunden der Lego-Reihe als auch Fans von Star Wars wärmstens empfehlen kann. Die Lego-Spiele mochte ich schon immer, aber bei Lego Star Wars Die Skywalker Saga habe ich noch ein bisschen stärker das Gefühl, das mit Krieg der Sterne und den dänischen Bauklötzen etwas zusammenkommt, das einfach zusammengehört. Der Stil ist hübsch, die Verbesserungen des Gameplays machen die Kämpfe im Flug und zu Fuß deutlich befriedigender. Vor allem aber liegt mir einfach die Art des Humors sehr. Hier bekomme ich Nostalgieschübe und habe gleichzeitig immer was zu lachen.Genau deshalb stört mich auch nicht, dass der spielerische Anspruch gering ausfällt. Tatsächlich sinkt er im Pflichtbereich sogar, da TT Games auch den Komfort in einigen Punkten erhöht. Denn wo man in früheren Lego-Spielen auch ab und zu unnötig auf dem Schlauch stehen konnte, passiert das bei den Aufgaben in Die Skywalker Saga höchstens dann noch, wenn man einem der Rätsel eine höhere Komplexität zutraut als es tatsächlich hat.Sehr gut gefällt mir auch das oft sehr kreative Angebot an Bonusaufgaben und die unzähligen Freischaltoptionen, bei denen Star-Wars-Enthusiasten das Herz aufgehen muss. Besonders löblich dabei ist für mich, dass das alles nur ein lohnenswertes Angebot ist und ich auf Wunsch auch einfach stringent der Handlung der Filme folgen kann. Das hätten andere Entwickler gewiss anders geregelt. Unterm Strich ist es eines der besten Lego-Spiele bislang, das ich sowohl Freunden der Lego-Reihe als auch Fans von Star Wars wärmstens empfehlen kann.

Lego SW - Die Skywalker Saga Xbox X

Einstieg/Bedienung Deutlich erhöhter Spielkomfort

Sehr einsteigerfreundlich Nicht alle Episoden frei anwählbar Spieltiefe/Balance Alle neun Kinofilme enthalten

Jede wichtige Schlüsselszene und jeder bedeutende Schauplatz enthalten

Abwechslungsreiches Missionsdesign

Ordentliche Solospielzeit (allein 15 Stunden für einen Storyrush durch alle Episoden)

Extrem witziger, slapsticklastiger Humor

Jeder Schauplatz frei erkundbar und mit etlichen Bonusaufgaben Spielerisch praktisch anspruchslos

Rätsel extrem leicht gehalten Grafik/Technik Allgemein schöner, detailverliebter (Lego-)Stil

Meist hübsche Animationen

Viele schöne Effekte (vor allem im Luftkampf) Holt bei weitem nicht alles aus den Next-Gen-Konsolen raus Sound/Sprache Gute deutsche Sprachausgabe (Spiel multilingual)

Original-Soundtrack von John Williams

Überwiegend gute Soundeffekte Trotz Verfügbarkeit kaum deutsche Originalsprecher vertreten Multiplayer

Nicht getestet 8.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalMit echten Lego-Steinen habe ich seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gespielt. Ich kann mich allerdings noch sehr gut daran erinnern, dass mein Bruder und ich damit unter anderem den Red Fury Turbo Racer von Fireball recht adäquat nachgebaut haben. Das ist eine Figur aus, falls euch der Name spontan nichts sagen sollte. Wie genial und multikompatibel die dänischen Bauklötze sind, ist ohnehin gemeinhin bekannt, nicht nur durch meine kindlichen Erfahrungen. Ein weiterer Beweise für diesen Umstand sind die-Spiele des britischen Entwicklers TT Games. Ob nun mit Bezug zuoder neueren Hype-Marken wie den, kaum ein popkulturelles Phänomen ist vor einer virtuellen Bauklotz-Umsetzung sicher.Mitmelden sich das Studio und die Lego-Reihe selbst nach unfassbaren drei Jahren Abstinenz zurück. Unfassbar deshalb, weil zeitweise bis zu drei große Lego-Spiele pro Jahr veröffentlicht wurden. Das mag am bloßen Umstand liegen, dass die Skywalker Saga alle neun Episoden der-Kernreihe abbildet. Ob mich Action-Adventure ähnlich begeistern kann wie in der Präsentation auf der E3 2019 , erfahrt ihr im folgenden Text und dem oben eingebetteten 4K60-Testvideo.TT Games bricht mit der Skywalker Saga keineswegs mit den Kerntugenden der Serie. Hier gibt es also vor allem in den zahlreichen Cutscenes jede Menge slapsticklastigen Humor, über zumindest ich mich in den meisten Fällen köstlich amüsieren kann. Ich könnte jetzt konkrete Beispiele nennen, die nacherzählt aber eben nicht dieselbe Wirkung erzielen würden. Stellt euch eine Parodie der Star-Wars-Filme vor, die gleichzeitig eine Hommage sind und damit Film- und Serienfreunde eigentlich nur begeistern kann. Kenner der Vorgänger wissen, was sie erwartet, und werden ähnlich oft wie ich schmunzeln, wenn nicht gar in schallendes Gelächter ausbrechen.Spielerisch bleibt die Skywalker Sage ebenfalls der Serientradtion treu. Allerdings gibt es eine Reihe von Neuerungen und Verfeinerungen, die sich positiv bemerkbar machen. Das gilt weniger für die insgesamt einwandfreie technische Umsetzung, bei der die Entwickler jedoch bei weitem nicht alles rausholen, was in der neuen Konsolengeneration drinsteckt. Ein Remote-Hands-on der PC-Version vor einigen Wochen deute übrigens an, dass das auch für Nutzer der potenziell stärksten Gaming-Plattform gilt.Aber TT Games tritt wie schon gesagt nicht auf der Stelle. Das Nahkampfsystem ist ausgefeilter und griffiger, ermöglich Kombos und sogar teils spektakuläre Finisher, wodurch sich das Geschehen deutlich befriedigender anfühlt. Der Fernkampf setzt auf eine relativ klassische Deckungsshooter-Mechanik (die ihr nicht nutzen müsst) und führt Trefferzonen ein. Wer nicht blind drauf losfeuert, sondern gezielt die Schwachstellen attackiert (oder die Helme der Gegner runterschießt, um eine weitere zu schaffen) hat also klare Vorteile. Spielentscheidend ist das alles nicht, denn ihr könnt unmöglich versagen, egal, ob in normalen Kämpfen oder Bossfights. Aber die Neuerungen sind eine klare Bereicherung. Und falls ihr in früheren Lego-Spielen bei den Umgebungsrätseln auch mal auf dem Schlauch standet: Dank der drastisch verbesserten Spielerführung kann euch das zumindest innerhalb der Storymissionen nun nicht mehr passieren.In Die Skywalker Saga müsst ihr euch zu Beginn eures Abenteuers entscheiden, mit welcher der drei Trilogien ihr anfangen möchtet. Ob ihr wie ich dabei die Ur-Trilogie wählt oder lieben mit Jar Jar Binks uns Co. im Prequel-Dreiteiler Vorlieb nehmen möchtet, bleibt euch überlassen. Ihr könnt zudem auch mittendrin in jede andere der bereits freigeschalteten Episoden wechseln und die begonnene an der Stelle fortsetzen, an der ihr aufgehört habt. Nur die Folgeepisoden, also bei der Ur-Trilogie die Episoden 5 und 6, müsst ihr entsprechend durch das Durchspielen der vorherigen erst anwählbar machen. Das dauert übrigens nicht sonderlich lang. Folgt ihr strikt den Storymissionen, nimmt das pro Episode ungefähr 90 Minuten in Anspruch.Ihr könnt euer Spielerlebnis allerdings drastisch erweitern. Denn jeden bereits besuchten und damit global freigeschalteten Schauplatz dürft ihr zwischen den Storymissionen sowie im nach dem Abschluss der ersten Episode (nicht Episode 1) aktivierten "freien Spiel" jederzeit besuchen und frei erkunden. Mit NPCs quatschen und Hinweise auf Bonusitems erhalten, Bereiche weiter erkunden, die innerhalb der Story keine Pflicht sind, oder auch das Aufsuchen der Gefahrenzonen im Äther der einzelnen Planeten stehen zur Wahl. Am ergiebigsten und am wenigstens generisch sind die Bodenschauplätze. Dort gibt es zusätzliche Rätsel, Plattformerpassagen und sonstige Minigames, in denen ihr weitere Belohnungen und Extras freischalten könnt.Da fast alle anderen namhaften Studios es in ihren Spielen anders machen und mir genau das ein Dorn im Auge ist, muss ich TT Games ausdrücklich loben. Denn hier ist die Open World, wenn man es so nennen möchte, optional und keine lästige Pflicht. Aber es lohnt sich, auf Entdeckungstour zu gehen, was ohne den genannten Zwang für mich deutlich motivierender ist. Ich werde hier einfach nicht, nennen wir es beim Namen, zu Nebenkram genötigt.Über den technischen Zustand der Skywalker Saga kann ich, von Kleinigkeiten abgesehen, eigentlich nichts Schlechtes sagen. Ja, manchmal zickt die Kamera und für meinen Geschmack hätte TT Games in der von mir gespielten Version auf Xbox Series X sicherlich mehr herausholen können. Eine höhere native Auflösung, eine hohe, stabile Bildrate und zwar regelmäßige, aber eben sehr kurze Ladezeiten im Vergleich zu Lastgen sind nett, aber eben auch nicht mehr.Ein böser Bug ist bei mir allerdings aufgetreten. Ich glaube zwar kaum, dass er bei allzu vielen anderen Spielern auftreten wird, weshalb er sich auch nicht negativ auf die Wertung auswirkt. Konkret verhinderte der Fehler jedoch, dass ich Episode 2 abschließen, Episode 3 in der Prequel-Trilogie also aktuell nicht freischalten kann. Ich kann also an einem bestimmten Punkt die Story in besagter Episode nicht mehr fortsetzen, wohl aber noch das freie Spiel. Die abseits der Geschichte ohnehin global erzielten Fortschritte, sind also nicht betroffen. Alle anderen Episoden konnte ich problemlos starten und beenden, auch nach dem Auftreten des Fehlers. Ärgerlich ist das Problem dennoch, weshalb ich es nicht verschweigen möchte.Ansonsten funktionierte aber alles reibungslos und ich hoffe, dass auch mein Spielstand mit einem Update wieder ohne Einschränkungen nutzbar sein wird. Schon allein die aktuell nicht vorhandene Option, die Episode komplett neu zu starten, dürfte für Abhilfe sorgen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)