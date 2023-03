Lego 2K Drive: Rennspiel erscheint am 19. Mai

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

2k und die LEGO Gruppe haben kürzlich Lego 2K Drive angekündigt. Das "Fahr-Abenteuer" soll bereits am 19. Mai 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch, PS4 und PS5 erscheinen. Lego 2K Drive wird von Visual Concepts entwickelt. Es soll eine offene Welt bieten, in der ihr eure eigenen Fahrzeuge bauen und überall hinfahren könnt. Lego 2K Drive soll außerdem nur das erste von mehreren AAA-Lego-Spielen sein.

Angekündigte Features von Lego 2K Drive:

Eine Story in einer riesigen offenen Welt: Ihr reist durch verschiedene Biom-Regionen in Bricklandia und tretet gegen eine Reihe Rivalen an, in der Hoffnung, eines Tages den begehrten Sky-Pokal zu gewinnen. Die offene Welt soll Rennen, Minispiele, Herausforderungen, Sammelobjekte, Sachen zum Auseinandernehmen und altbekannte Fahrzeuge aus Lego Welten, wie Lego City, Lego Creator und LEGO Speed Champions bieten.

Rasante Lego Rennen: Die Rennen sollen temporeich sein und ihr werdet auf den verschiedenen Strecken Power-Up-Fähigkeiten einsetzen können, um mit nur einem Tastendruck die Position im Rennen zu verändern.

Anpassungsmöglichkeiten: Lego 2K Drive führt ein variantenreiches System ein, mit dem ihr eure eigenen Fahrzeuge bauen könnt. Im Verlauf des Abenteuers stehen euch mehr als 1000 Lego-Teile zur Verfügung, dazu kommen Farbdesigns, Sticker, Flairs und vieles mehr.

Solo oder gemeinsam spielen: Lego 2K Drive bietet Koop-Spiel und einen kompetitiven Mehrspieler-Modus. Es gibt Local-Coop mit Splitscreen für zwei Personen und die Online-Spielersuche mit Matchmaking.

Remi Marcelli, Head of LEGO GAME, äußerte sich zu der Zusammenarbeit mit 2K wie folgt:

Videospiele sind seit langem eine wichtige Möglichkeit, wie unsere Fans die Magie des LEGO Systems im Spiel erleben können. Und mit seinem starken Portfolio an hochwertigen und innovativen Titeln, die ein breites Publikum ansprechen, ist 2K der perfekte Partner, um neue AAA-LEGO Spiele zu erschaffen. Den Anfang macht LEGO 2K Drive, und wir freuen uns darauf, den Fans eine neue Art von Spiel zu präsentieren, das auf dem typischen Humor und Spaß des LEGO Spiels aufbaut.

Lego 2K Drive wird in drei Editionen verfügbar sein: Standard-Edition (59,99 Euro für Xbox One, PC, Switch und PS4, 69,99 Euro für Xbox Series X|S und PS5), Awesome-Edition für 99,99 Euro, die unter anderem den Jahr-1-Fahrpass (noch keine Details bekannt) enthält und die Awesome Rivals Edition für 119,99 Euro, die zusätzlich gleich mehrere neue Fahrzeuge enthält. Mit den teureren Editionen könnt ihr bereits ab 16. Mai 2023 losfahren.