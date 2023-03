PM: LEGO 2K Drive – Schnappt euch den Sky-Pokal (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn euch die spaßigen LEGO-Adaptionen von Kinohits wie Star Wars, Harry Potter oder Indiana Jones gefallen, dann könnt ihr euch ab dem 19. Mai 2023 auf ein brandneues Klötzchenabenteuer für PS4 und PS5 freuen. In LEGO 2K Drive erkundet ihr frei die riesige Spielwelt von Bricklandia mit einer Vielzahl von abgedrehten Fahrzeugen und gebt in wilden Rennen Vollgas.

In LEGO 2K Drive schlüpft ihr in die Rolle eines aufstrebenden Rennfahrers, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den begehrten Sky-Pokal zu gewinnen. Keine leichte Aufgabe, denn ihr habt eine ganze Reihe talentierter Konkurrenten, die ebenfalls ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen wollen und die es erst einmal zu schlagen gilt.

Im Story-Modus bereist ihr allein oder kooperativ mit einem Freund nach und nach die verschiedenen Biome von Bricklandia, sammelt Erfahrungspunkte und legt euch in rasanten Rennen mit den regionalen Champions an. Die LEGO-Welt ist in riesige Landschaften unterteilt, in denen ihr frei herumfahren und Abenteuer in einer typischen LEGO-Stadt, einem gruseligen Sumpfgebiet oder einer Wüstenlandschaft mit Ausgrabungsstätte für Dinosaurierfossilien oder einer UFO-Absturzstelle erleben könnt.

Neben den Hauptaufgaben der Story warten jede Menge weitere Aktivitäten auf euch: Ihr erledigt abwechslungsreiche Nebenmissionen für die sympathischen Klötzchen-Bewohner, macht euch auf die Suche nach gut versteckten Sammelobjekten, meistert knackige Zeitrennen, bestreitet Online-Rennen mit bis zu sechs Mitspielern oder liefert euch bequem per Splitscreen Straßenduelle mit Freunden oder Familienmitgliedern. In der offenen Welt gibt es so viele charmante und humorvolle Details zu entdecken, dass es bei einem Ausflug nach Bricklandia garantiert nicht langweilig wird.

Ein echter Höhepunkt sind natürlich die arcadigen Rennen, die euer fahrerisches Können ordentlich auf die Probe stellen. Dabei steuert ihr nicht einfach nur einen Rennwagen über die abwechslungsreich gestalteten Pisten, sondern verwandelt euer Gefährt blitzschnell in ein Boot, wenn ihr einen Fluss vor euch habt, oder in einen Offroader, sobald ihr den Asphalt verlasst und Querfeldein eine Abkürzung nehmt.

Die schick in Szene gesetzte LEGO-Transformation eures Fahrzeugs erfolgt automatisch, kann aber auch manuell ausgelöst werden. Besonders in den späteren Rennen, wenn der jeweils zu schlagende Champion einen leistungsstarken PS-Boliden fährt und weltmeisterlich die Kurven nimmt, könnt ihr mit dem Wechsel zu Boot, Sportwagen oder Offroader per Knopfdruck noch ein paar möglicherweise entscheidende Zehntelsekunden herausholen und euch an die Spitze setzen.

Auf den Strecken sammelt ihr Extras ein, die euch wertvolle Vorteile verschaffen. So lassen sich Minen abfeuern, Raketen zielsicher auf die Konkurrenz abfeuern, ihr blendet mit einem Spinnennetz gegnerische Fahrer oder verschafft euch ein paar Sekunden Unverwundbarkeit und rast derweil an den Mitfahrern vorbei. Auch der schnell aufladende Boost sorgt dafür, dass man immer wieder kräftig Gas geben kann.

Allerdings sammeln natürlich auch die Konkurrenten Extras auf und wenn euch auf der Zielgeraden kurz vor dem Sieg ein Projektil erwischt und dabei euer LEGO-Mobil in seine Klemmbausteine zerlegt, dann kann man sich schon mal ordentlich ärgern. Aber Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Schutzlos vor Angriffen aus dem Hinterhalt seid ihr aber nicht, denn auf Knopfdruck springt ihr mit eurem Gefährt ein Stück in die Höhe, überwindet so Hindernisse oder weicht Geschossen und Minen aus.

Ihr wollt Bricklandia mit eurem eigenen Traumauto erkunden? Kein Problem, denn in den über die ganze Welt verteilten Garagen könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Aus über 1000 einzigartigen LEGO-Teilen baut ihr euer eigenes Auto, Boot oder Geländefahrzeug nach euren Wünschen zusammen, beklebt und bemalt euer Gefährt und testet es anschließend auf einer eigenen Strecke auf seine Fahrtauglichkeit.

Allein mit dem sehr umfangreichen Baukastensystem hätten wir Stunden verbringen können, aber da müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, bis LEGO 2K Drive im Mai erscheint und Bricklandia zur freien Erkundung zur Verfügung steht.

Das spaßige Open-World-Rennspiel erscheint voraussichtlich am 19. Mai 2023 für PS4 und PS5. Bestellt LEGO 2K Drive vor und sichert euch das Aquadirt-Racer-Pack mit einem Straßenwagen, einem Geländewagen und einem Boot. Wenn ihr euch die Awesome oder Awesome Rivals Edition holt, erhaltet ihr zusätzliche Boni im Spiel und den Jahr-1-Fahrpass.

LEGO® 2K Drive

€59,99

LEGO® 2K Drive Awesome Edition

€99,99

LEGO® 2K Drive Awesome Rivals Edition

€119,99