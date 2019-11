Deutscher Entwicklerpreis 2019: Die Nominierten stehen fest

Heute wurden die Nominierten für den Deutschen Entwicklerpreis 2019 bekannt gegeben. Die seit 2004 vergebene Auszeichnung wird in diesem Jahr in 15 Kategorien verliehen. In den Kategorien "Bestes Studio", "Bester Publisher" und "Bestes Spiel" hat die 100 Personen umfassende Gesamtjury die Kandidaten bestimmt, in den zehn Fach-Kategorien haben jeweils bis zu sieben Jurorinnen und Juroren die Auswahl festgelegt. Hinzu kommen noch die Ubisoft Newcomer Awards in den Kategorien "Gründer" und "Studierende". Hier werden die Nominierten erst später von Ubisoft bekannt gegeben.

Alle Mitglieder der Jury könnt ihr hier einsehen. Stellvertretend seien einige bekannte Persönlichkeiten wie Daniel Dumont (Gaming Minds), Gunnar Lott (Ex-Gamestar und jetzt Stay Forever), Jan Klose (Deck 13), Teut Weidemann (früher Rainbow Arts mit unter anderem Katakis) und Lena Falkenhagen (Ex-DSA-Redakteurin und Mitarbeit an Drakensang Online) genannt.

Die nominierten Spiele und ihre Entwickler im Überblick:

Bestes Spiel

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Tropico 6 (Limbic Entertainment)

Trüberbrook (btf)



Bestes Studio

Deck13 Interactive

Megagon Industries

Paintbucket Games

Ubisoft Mainz

YAGER Development



Bester Publisher

Astragon Entertainment

Daedalic Entertainment

HandyGames

Headup

THQ Nordic



Bestes Game Design

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Battle Planet - Judgement Day (Threaks)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries)

Nimbatus - The Space Drone Constructor (Stray Fawn Studio)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)



Bester Sound

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Beyond Medusa’s Gate (Ubisoft Düsseldorf)

BLAUTOPF VR – Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Pathway (Robotality)

Trüberbrook (btf)



Beste Grafik

Anno 1800 (Ubisoft Mainz)

Huxley 2 (EXIT Adventures)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Trüberbrook (btf)



Beste Story

BLAUTOPF VR – Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Pathway (Robotality)

Sound of Magic (Everbyte)

The Surge 2 (Deck13 Interactive)

Trüberbrook (btf)



Bestes Indie Game

Islanders (Grizzly Games)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries)

Trüberbrook (btf)

Vectronom (Ludopium)

Nimbatus - The Space Drone Constructor (Stray Fawn Studio)



Bestes Mobile Game

Stranded Sails (Lemonbomb Entertainment)

Sound of Magic (Everbyte)

SNIKS (Shelly Alon)

Vectronom (Ludopium)

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don’t Dry (CrazyBunch)



Innovationspreis – Sonderpreis der Stadt Köln

BLAUTOPF VR – Geheimnis der Lau (Pixelcloud)

Islanders (Grizzly Games)

Lonely Mountains - Downhill (Megagon Industries)

The Cycle (YAGER Development)

Trüberbrook (btf)



Soziales Engagement

Friendly Fire 4 (Youtuber-Spendenmarathon)

Pavillon Prison Break (Geschichte aufarbeitendes Spiel)

DOOMWOOD (Baumpflanzprojekt)



Most Wanted

Destroy All Humans! (Black Forest Games)

Die Siedler (Ubisoft Düsseldorf)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games)



Dauerbrenner

Tibia (CipSoft)

Bridge Constructor (ClockStone Softwareentwicklung)

Forge of Empires (InnoGames)



Auf der Preisverleihung, die am 11. Dezember 2019 in der Flora Köln stattfinden wird, werden zudem Preise für die Erstplatzierten des Ubisoft Newcomer Awards in den Kategorien „Gründer“ und „Studierende“ vergeben.