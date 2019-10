Call of Duty - Modern Warfare: Liste der Multiplayer-Karten geleaked?

PC XOne PS4

Noch diesen Monat werden Infinity Ward und Activision mit Call of Duty - Modern Warfare (im E3-Bericht) den diesjährigen Ableger des Shooter-Franchise auf den Markt bringen. Obwohl der Release immer näher rückt, gibt es nach wie vor keine Infos dazu, welche Multiplayer-Karten das Spiel zum Release bieten wird. Nun will der YouTuber The Gaming Revolution, der sich in der Vergangenheit bereits als eine zuverlässige Quelle für die Leaks zu Call of Duty - Modern Warfare erwiesen hatte, die komplette Liste der Multiplayer-Karten in Erfahrung gebracht haben.

Insgesamt soll das Spiel demnach laut Quelle 20 verschiedene Karten bieten. Drei für den Modus „Ground War“, sieben für den Modus „Gunfight“, sowie zehn traditionelle Karten. Die komplette Liste der Maps wird demnach (sollte diese tatsächlich korrekt sein) wie folgt aussehen:

Traditionelle Multiplayer Maps:

Aniyah Palace

Cave

Cave (Night)

Deadzone

Euphrates Bridge

Hackney Yard

Hackney Yard (Night)

Granza Raid

Gun Runner

Gun Runner (Night)

Piccadilly

Petrograd

Spear

Spear (Night)

Ground War Maps:

Downtown Donetsk

Farms

Karst River Quarry

Gunfight Maps:

Docks

Hill

King

King (Night)

Pine

Showers

Speedball

Stack

Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht. Bis Activision die Infos nicht selbst veröffentlicht, solltet ihr die Angaben daher wie immer mit Vorsicht genießen. Call of Duty - Modern Warfare wird ab dem 25. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.