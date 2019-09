Borderlands 3 für 38€: Rabattaktion „2 für 1“ bei Media Markt & Saturn

PC XOne PS4

Bei Media Markt und Saturn wurde eine „Zwei für einen Preis“-Aktion für das kommende Open-World-Koop-RPG-Shooter Borderlands 3 (im gamescom-Anspielbericht) gestartet. Wer zwei Standard-Editionen des Spiels für eine ausgewählte Plattform erwirbt, bezahlt nur eine davon.

Beide Retail-Versionen (Xbox One und die PS4) kosten sowohl bei Media Markt als auch Saturn aktuell 69,99 Euro (Vorbestellung) zuzüglich 4,99 Euro Versandkosten. Legt ihr ein Exemplar in den Warenkorb (zum Beispiel PS4) und erhöht die Anzahl anschließend auf zwei Stück, wird euch der Preisnachlass automatisch angerechnet und ihr zahlt nur für ein Exemplar, womit pro Spiel mit Versandkosten nur knapp 38 Euro anfallen. Der Kauf von zwei verschiedenen Versionen zum Rabattpreis ist nicht möglich. Ihr müsst euch also für eine Plattform entscheiden. Die 59,99 Euro teure Windows-Version des Spiels ist in beiden Märkten bereits ausverkauft.

Das Angebot gilt nur bei einem Online-Kauf und dauert noch bis Montag, den 9. September 2019, um 8:00 Uhr (deutscher Zeit) an. Das exklusive Borderlands-3-T-Shirt, das dem Spiel normalerweise bei Vorbestellung beiliegt, ist in dieser Rabattaktion nicht mit enthalten.