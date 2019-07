Cyberpunk 2077: CD Projekt über die Spielerfreiheiten im Action-RPG

PC XOne PS4

CD Projekts Story Director Marcin Blacha hat in der aktuellen Ausgabe des Xbox Magazines (via WCCFTech) über die Freiheiten gesprochen, die dem Spieler im kommenden Open-World Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (im Preview) geboten werden. Wie er verriet, wird man die meiste Zeit über die Kontrolle über jede Situation haben. „Wir arbeiten hart daran, dem Spieler in allem, was er tut, das Sagen zu überlassen. Das machen wir entweder über die Dialoge, durch die der Spieler die Situation beeinflussen kann, oder geben ihm die Freiheit während der Dialoge oder der Zwischensequenzen herumzulaufen, oder sich umzusehen.

Man versuche zudem stets die Immersion aufrechtzuerhalten. „Erinnert ihr euch daran, wie wir uns in der Demo von 2018 mit der Frau in der Badewanne vernetzt haben? Alle Infos wurden direkt auf der Hornhaut des Auges präsentiert“, erinnert Blacha und merkt an, dass wenn der Spieler auf das Porten im Spiel verzichtet, er auch nie irgendwelche Ladezeiten zu Gesicht bekommen wird. „Und dann haben wir noch die Charaktererschaffung, bei der wir planen euch die Möglichkeit zu geben, euren ganz individuellen „V“ zu erstellen. Neben der Auswahl des Körperbaus, der Gesichtszüge, des Haarschnitts, der Hautfarbe und der Stimme gibt es noch eine Menge andere Möglichkeiten, mit denen ihr herumspielen können werdet“, so der Macher.

Das komplette Interview findet ihr unter dem Quellenlink. Cyberpunk 2077 wird im kommenden Jahr, ab dem 16. April 2020, für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.