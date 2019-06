Playstation Plus: Im Juli mit PES 2019 und Horizon Chase Turbo

PC XOne PS4

Sony hat die Titel für den hauseigenen Onlinedienst Playstation Plus für Juli 2019 bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um Pro Evolution Soccer 2019 (GG-Test: 8.5) und um Horizon Chase Turbo. Während ihr euch mit PES 2019, der aktuellen Ausgabe aus Konamis bekannter Fußballreihe, euer Wohnzimmer in ein Fußballstadion verwandeln könnt, erwartet euch mit Horizon Chase Turbo pure 90er-Jahre Nostalgie in Form eines Arcade-Racers im Stil von Out Run, Top Gear oder Rush.

Beide Spiele können ab dem 2.Juli kostenlos im Rahmen eurer Mitgliedschaft heruntergeladen werden. Bis zum 1. Juli könnt ihr euch noch die beiden Spiele Sonic Mania und Borderlands - The Handsome Collection aus dem Vormonat sichern.