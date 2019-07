eFootball PES 2020: Demo für PC und Konsolen ab heute verfügbar

PC XOne PS4

Konami bietet ab heute die Demo zur kommenden Fußballsimulation eFootball PES 2020 zum Download an. Die Anspielversion kann ab sofort im Playstation Store und Xbox Game Store heruntergeladen werden. Eine Steam-Version soll noch im Laufe des Tages verfügbar werden.

In der Demo stehen euch insgesamt 13 Mannschaften zur Auswahl. Die Liste besteht aus FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern München, Juventus, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, San Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate und Colo-Colo. Bei den Stadien könnt ihr euch zwischen Allianz Arena (FC Bayern), Neu Sonne Arena und Allianz Parque (Palmeiras) entscheiden. Als Modi stehen euch Local Match (offline), Koop (offline) und Quick Match (online) zur Verfügung. Auf dem PC und der PS4 kann außerdem der neue Edit Mode ausprobiert werden, in dem ihr eigene Trikotsätze entwerfen und eure Mannschaften anpassen könnt. Die Vollversion von eFootball PES 2020 erscheint am 16. September 2019.