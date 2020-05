PES 2020: Europameisterschafts-Update kommt am 6. Juni

PC XOne PS4

König Fußball hat aktuell einen schweren Stand. Die Bundesliga hat erst kürzlich unter strikten Hygiene-Bedingungen den Betrieb nach einer längeren Zwangspause wieder aufgenommen. Für die UEFA Euro 2020 hingegen sieht es dank des Corona-Virus schlecht aus, die Europameisterschaft wurde direkt auf 2021 verschoben. Doch Konami will sich von den realen Umständen nicht beeinflussen lassen und hat den Europameisterschafts-DLC für eFootball PES 2020 (GG-Test mit Note 9.0) angekündigt. Erscheinen wird die kostenlose Erweiterung am 4. Juni 2020.

Enthalten sind in dem Update alle 55 lizenzierten UEFA-Nationalmannschaften, ebenso wie die offizielle Trophäe und der originalgetreue Spielball. Das Runde ins Eckige feuern dürft ihr im Wembley Stadium und dem Saint Petersburg Stadium. In Sachen Spielmodi kriegt ihr einen passenden Turnier-Modus, in dem ihr eure eigene Meisterschaft austragen könnt.