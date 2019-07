PES 2020: FC Bayern München als offizieller Partner

PC XOne PS4

Der diesjährige Pro-Evolution-Soccer-Ableger hat mit eFootball PES 2020 nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen offiziellen neuen Lizenzpartner. Für die kommende Ausgabe wurde der FC Bayern München als Partner gewonnen. Zuvor waren bereits Borussia Dortmund und FC Schalke 04 Partnervereine.

Dabei wurden mehr als 16 Spieler der Mannschaft durch einen 3D-Scan detailgetreu in das Spiel implementiert, darunter auch der neue PES-Botschafter Serge Gnabry. FC Bayerns legendärer Torhüter Oliver Kahn, viermal in Folge als bester Torhüter in Europa ausgezeichnet, wird in PES 2020 als Legende vertreten sein. Die Allianz Arena, in der Bayern München ihre Heimspiele austrägt, wurde ebenfalls bis in den letzten Winkel vermessen und wird inklusive der farbigen Außenansicht im Spiel zu sehen sein. eFootball PES 2020 erscheint am 10. September dieses Jahres für PC, Xbox One und Playstation 4.