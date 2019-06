The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Erster Blick auf den Director's Cut

PC XOne PS4 Linux MacOS

InXile hat in einem neuen Kickstarter-Update erste Einblicke in den angekündigten Director's Cut des 2018 für PC erschienenen Dungeon-Crawlers The Bard's Tale 4 - Barrows Deep gewährt.

Im Video zu sehen sind beispielsweise der neue Dungeon The Royal Necropolis of Haernhold, epische Zwergenwaffen und meisterliche Ausrüstung, das versprochene Feature zur Inventar-Filterung, der Controller-Support und Optionen für legendäre Schwierigkeit und Permadeath.

David Rogers, der Creative Director des Spiels, stellt die Verbesserungen vor. Insgesamt werden vier Stunden neuen Gameplays versprochen. Außerdem soll es ein neues Intro und natürlich diverse Bugfixes geben.

Der Director's Cut soll im Spätsommer 2019 erscheinen, und zwar für alle ursprünglich angekündigten Plattformen (Windows, Linux, Mac, PS4, Xbox One). Besitzer der PC-Version werden das Update kostenlos erhalten.