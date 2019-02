The Bard's Tale Remastered: Dritter Teil und Legacy Mode erschienen

PC

The Bard's Tale Trilogy ab 12,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mit dem finalen Release des dritten Teils The Bard's Tale 3 - Thief of Fate ist die Bard's Tale Trilogy von Entwickler Krome Studios und Publisher inXile Entertainment komplett und kann ab sofort über GOG und Steam heruntergeladen werden. Im letzten Teil liegt die Stadt Skara Brae in Trümmern. Ein alter Mann, der als einziger die Zerstörung überlebte, gibt ein paar vage Anweisungen, wie ein noch größeres Unheil verhindert werden kann. Der Weg des Barden und seiner Gruppe führt auf der Jagd nach einem verrückten Gott in die Tiefen unter der Stadt und auf der Suche nach Artefakten in die alte Welt.

Zusätzlich zum dritten Teil der Serie wurde der Legacy Mode implementiert. Dieser kann beim Start eines neuen Spiels ausgewählt werden und ermöglicht einige Features, die es im Original gab, im Remaster jedoch weggelassen wurden. So können nur noch Diebe Gegenstände erkennen, und solche, die nicht an der Spielfigur getragen werden, dennoch benutzt werden. Wer möchte, kann auch auf das Automapping verzichten, Hinweise an Häusern ausblenden oder nur in der Gilde oder im Camp abspeichern. Die komplette Liste der Einstellungen des Legacy Mode findet ihr im Steam-Quellenlink.