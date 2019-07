The Bard's Tale 4: Director's Cut erscheint am 27. August

PC XOne PS4 Linux MacOS

inXile Entertainment hat per Kickstarter-Update den Veröffentlichungstermin für den

Director's Cut von The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (in der Doppelstunde des Kritikers) bekannt gegeben. So wird das ursprünglich als Patch 2.0 betitelte Update kostenlos für alle Besitzer des Spiels am 27. August erscheinen. Wie bei Wasteland 2 (GG-Test: 8.5) werdet ihr dann in eurer Spielebibliothek einen separaten Eintrag für diese Version finden. Eine entsprechende Retailfassung für Playstation 4 und XBox One wird ab dem 6. September erhältlich sein.

Neben einem neuen Dungeon mit eigenständiger Handlung verspricht das Update weitere vielfach gewünschte Features, wie zum Beispiel ein verbessertes Balancing, eine Überarbeitung der Lokalisierungen, zahlreiche Bugfixes sowie ein optimierter Gamepad-Support.

Für Benutzer von MacOS und Linux weist der Hersteller nochmal daraufhin, dass entsprechende Keys für Steam und GOG bereits via CrowdOx erhältlich sind. Es handelt sich dabei um Universalkeys welche unabhängig vom System (Windows, MacOS, Linux) funktionieren, auf dem ihr Steam oder GOG installiert habt. Es werden keine speziellen Keys für MacOS oder Linux benötigt.