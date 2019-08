The Bard's Tale Trilogy + Wasteland für Xbox Game Pass angekündigt

PC

The Bard's Tale Trilogy ab 12,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die letztes Jahr erschienene The Bard's Tale Trilogy (im User-Artikel) wird noch diesen Monat in das Xbox-Game-Pass-Abo aufgenommen. Wie Microsoft mitteilte, wird die aus Tales of the Unknown 1 - The Bard's Tale sowie den beiden Fortsetzungen The Bard's Tale 2 - The Destiny Knight und The Bard's Tale 3 - Thief of Fate bestehende Sammlung ab dem 13. August 2019 im Abo-Programm verfügbar sein. Zusätzlich wird die Trilogie auch im Windows Store angeboten.

Die remasterte Trilogie bietet neben verbesserter Grafik und überarbeiteten Sound-Effekten auch Komfort-Features wie eine Automap, ein In-Game-Handbuch, ein Bestiarium sowie die Möglichkeit, jederzeit den Spielstand zu sichern. Wer die Trilogie unverändert und mit dem Original-Schwierigkeitsgrad erleben will, kann auf den Legacy-Modus zurückgreifen, der ohne moderne Bequemlichkeiten auskommt. Wie in der Original-Trilogie könnt ihr eure erstellten Charaktere aus dem ersten Spiel übernehmen und in den Fortsetzungen weiterspielen.

Neben den Bard's-Tale-Spielen wird auch das erste Wasteland in der remasterten „30th Anniversary Edition“ in die Spieleauswahl aufgenommen. Der Titel wird irgendwann im vierten Quartal dieses Jahres für die Abonnenten spielbar sein. Einen Termin gibt es aber noch nicht.