The Bard's Tale 4: Patch 2.0 wird zum Director's Cut // Release im Juni

Das kürzlich von Microsoft übernommene Entwicklungsstudio inXile von Branchenveteran Brian Fargo hat im neuesten Kickstarter-Update weitere Informationen zum derzeit in Arbeit befindlichen Patch für den im letzten Jahr veröffentlichten Dungeon Crawler The Bard's Tale 4 - Barrows Deep (in der Doppelstunde des Kritikers) bekannt gegeben. Die Übernahme durch den Xbox-Konzern soll sich nicht nur auf künftige Spiele des Studios auswirken, sondern hat offenbar auch positiven Einfluss auf bestehende und in Entwicklung befindliche Titel. So "freut" sich inXile, auch für The Bard's Tale 4 "die zahlreichen Tools, Features und Dienste von Microsoft zu nutzen".

Das Update wird umfangreicher als zunächst angenommen, daher wird die ursprünglich geplante Bezeichnung Patch 2.0 durch den formellen Titel Director's Cut ersetzt. Besitzer des Spiels können sich nicht nur auf einen neuen Dungeon, sondern auch auf einige vielfach nachgefragte Features freuen. Im einzelnen listet inXile folgende Verbesserungen:

Ein neuer Dungeon mit neuer Story sowie neuen Gegnertypen

Neue Gegenstände (meisterliche Ausrüstung und Zwergenwaffen)

Inventarfilterung

Verbessertes Balancing über das gesamte Spiel (Kampf, Fertigkeiten, Wirtschaft) auf Grundlage des Spielerfeedbacks und der eigenen Tests

Ein neuer Song of Exploration, mit dem sich Rätsel umgehen lassen

Zusätzliche Charakterportraits

Eine neue Intro-Animation

Verbesserte Lokalisierung

Verwendung einer neueren Version der UE4-Engine

Verbesserte Leistung und Stabilität

Überarbeitetes Hauptmenü

Zahlreiche Bugfixes

Optimierter Gamepad-Support

Weitere Einzelheiten, insbesondere zum neuen Dungeon, könnt ihr auch unserer News aus dem Dezember 2018 entnehmen.

Im genannten Kickstarter-Update richtet sich inXile auch an die Mac- und Linux-User, die noch immer auf eine für ihr OS angepasste Version von The Bard's Tale 4 warten.

Wir wissen, dass es frustrierend ist, dass ihr uns früh unterstützt und eine so lange Verzögerung habt, aber es machte einfach keinen Sinn, die Produktion zu stoppen, um diese beiden Versionen [Mac und Linux] abzuschließen, und dann einige Monate später zurück zu kehren und diese wieder zu aktualisieren.

Mac- und Linux-User müssen sich also weiter in Geduld üben, denn sie werden ihre Versionen erst erhalten, wenn der Director's Cut abgeschlossen ist. Dies soll nach aktuellem Stand der Planung im Juni 2019 sein.