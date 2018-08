GC 2018: The Bard's Tale 4 von Brian Fargo vorgeführt bekommen

PC XOne PS4 Linux MacOS

The Bard's Tale 4 - Barrows Deep ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Niemand geringerer als Ex-Interplay-Chef Brian Fargo persönlich zeigte mir auf der Gamescom 2018 heute The Bard's Tale 4 - Barrows Deep. Das heißt, vorgespielt hat es jemand aus dem eigentlichen Studio, aber Brian hat mir in unserem Einzeltermin alles ausführlich erklärt.

Meine erste Erkenntnis (gut, ich hätte mich natürlich längst mal um die Alpha-Version bemühen können): In Bewegung sieht Bard‘s Tale 4 deutlich besser aus als auf Screenshots (oder frühen Videos, die hatte ich mir angesehen). Vor allem die freie Bewegung in der 3D-Welt – im Gegensatz zu den ruckartigen Schritt-für-Schritte-Movements des Originals – macht Spaß. Rundenweise wird es nur bei Kämpfen, aber hier lassen sich Kommandos hintereinanderreihen, die dann schnell abgespult werden, da kommt fast schon „Action-RPG-Feeling“ auf. Auch Elemente wie Schleichen wird es geben, ansonsten aber ist die Fortbewegung eine „geschicklichkeitslose“, sprich: Ihr müsst nicht springen oder klettern (auch wenn Klettern an festgelegten Stellen und der richtigen Ausrüstung möglich sein wird).

Das Rollenspiel ist überraschend vollgestopft mit Sprechern und gaelischen Folklore-Songs, die ihm eine ganz eigene und zum Titel natürlich passende Note geben. Bard‘s Tale 4 baut auf dem Skara Brae der ersten Teile auf, und das ist sowohl übertragen als auch wörtlich zu verstehen: Die Stadt in Barrows Deep ist tatsächlich auf den Gebäuden der alten Stadt erbaut. Der erste Dungeon-Level ist also quasi das alte Skara Brae. Im Gegensatz zum ersten Teil werdet ihr aber auch aus der Stadt herauskommen; Skara Brae stellt laut Fargo nur 10% der Spielwelt dar.

Das Kampfsystem scheint ziemlich komplex zu sein, eure bis zu sechs Partymitglieder haben nämlich alle eine Position, und für viele Angriffe (von euch oder den Gegnern) ist es wichtig, wer wo steht. Mit einer Zweierparty mag es ein leichtes sein, dem Gedankenangriff eines Gegners einfach auszuweichen, um diesen dann danach im Nahkampf anzugreifen. Mit einer vollbesetzten Gruppe nicht. Wer das Dungeon Master-Kampfsystem (auch wenn das in Echtzeit abläuft) kennt, und sich das nun rundenweise, aber mit sechs Helden (sowie etwaigem Hilfs-NPC) vorstellt, weiß, was ihn erwartet.

Speichern darf man in Bard's Tale 4 nicht so ohne weiteres. Stattdessen gibt es bestimmte Savepoints, an denen man zwischen „Bind“ und „Consume“ wählt. Ersteres legt an dieser Stelle ein einmaliges (!) Savegame an, letzteres zerstört den Savepoint ohne Nutzung, bringt aber EXP. Brian Fargo meinte aber auf meine Nachfrage, dass bestimmte Savepoints auf dem Rückweg aus einem Dungeon neu getriggert werden können. Wie gütig!

Es gibt natürlich zahlreiche Rückbezüge auf die alten Interplay-RPGs, seien es Feindtypen oder Story-Versatzstücke Auch bestimmte Orte werdet ihr wieder wiederfinden, darunter die (neue) Gilde der Abenteuerer. Hier hängen magische Waffen an der Wand, die ihr in einer Mischung aus 3D- und Such/Bring-Puzzle mehrfach freischalten und so stärker machen könnt. Brian Fargo dazu: „Das ist einfach so eine versteckte Funktion. Du kannst das ganze Spiel lösen und gar nicht merken, was es mit diesen Waffen auf sich hat.“ Die Spielzeit beziffert Fargo übrigens mit „35 Stunden plus“.

Meine Meinung zu Bard's Tale 4 ist durch den Messetermin jedenfalls von „naja, vielleicht mal aus Nostalgie ansehen“ zu „Hmm, auf jeden Fall mal ansehen“ gestiegen.