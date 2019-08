The Bard's Tale 4 Director's Cut erscheint heute // Sofort im Game Pass [Update]

PC XOne PS4 Linux MacOS

The Bard's Tale 4 - Barrows Deep ab 34,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Bard's Tale 4 - Barrows Deep ab 9,55 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 28. August

Wie inXile auf Steam mitteilt, erhalten Käufer des The Bard's Tale 4 - Director's Cuts kostenlos auch die Remastered-Fassung der ursprünglichen Trilogie, welche von den Krome Studios realisiert und seit dem letzten Jahr nach und nach veröffentlicht wurde. Die Aktion ist allerdings befristet bis zum 3. September um 18 Uhr deutscher Zeit. Offensichtlich erhalten auch Besitzer der ursprünglichen Version von The Bard's Tale 4, die ja den Director's Cut gratis bekommen, die Remastered-Trilogie. Im übrigen ist der Director's Cut ein eigener Eintrag in eurer Steam-Bibliothek, also ein eigenständiges Produkt.

Ursprüngliche News vom 27. August

Wie vor einigen Wochen angekündigt, erscheint am heutigen 27. August um 18 Uhr der Director's Cut zum im letzten Jahr veröffentlichten Dungeon Crawler The Bard's Tale 4 - Barrows Deep.

Alle Besitzer des Spiels erhalten ein kostenloses Update auf die neue Version. Kickstarter-Backer bekommen die Digital Deluxe Variante, unabhängig von ihrem Beitrag. Während Steam-User die Aktualisierung automatisch beziehen, werden GOG-Nutzer eine E-Mail vom Dienstleister CrowdOx erhalten, welche einen Upgrade-Key enthält.

Der Release des Director's Cut stellt gleichzeitig die erstmalige Veröffentlichung des RPGs für die Xbox One und die PS4 sowie für die Betriebssysteme MacOS und Linux dar. Zur Mac-Version stellt Entwickler inXile klar, dass die Installationsgröße etwas größer sein wird als die zuerst genannten 55 Gigabyte. Die Linux-Version hingegen enthält noch einen Bug bezüglich sich wiederholender Kämpfe, welcher aktuell untersucht wird.

Im übrigen können Xbox-Game-Pass-Abonnenten das Spiel direkt ab Release kostenlos installieren, sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole.