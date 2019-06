Ghost Recon - Breakpoint: Open-World-Taktik-Shooter im neuen Trailer

PC XOne PS4

Ubisoft hat im Rahmen der gestern ausgestrahlten Connect-Episode zur Googles Streaming-Plattform Stadia einen neuen Trailer zum kommenden Open-World-Taktik-Shooter Ghost Recon - Breakpoint präsentiert. In diesem rücken der Ex-Ghost und euer Widersacher Cole D. Walker, gespielt und gesprochen von dem Schauspieler Jon Bernthal (The Walking Dead, Daredevil, The Punisher) und seine Söldner, die sich als „Wölfe“ bezeichnen, in den Vordergrund.

Die Wölfe haben das Aurora-Archipel und dessen fortschrittliche Technologien an sich gerissen. Als Ghost müsst ihr euch in die „Wolfshöhle“ begeben und die Pläne von Walker durchkreuzen. Den deutsch synchronisierten Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Den Clip mit der englischen Sprachausgabe findet ihr wie immer in den Quellenangaben verlinkt. Ghost Recon - Breakpoint wird am 5. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.