Gears 5: Cover-Art und Release-Termin geleaked?

Der von Microsoft Studios im Rahmen der E3 2018 angekündigte Third-Person-Shooter Gears 5 von The Coalition wird angeblich noch im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Dies geht zumindest aus dem kürzlich entdeckten Eintrag in der Datenbank des taiwanesischen Rating-Boards hervor, in dem die Veröffentlichung auf den 10. September 2019 datiert wurde.

Für kurze Zeit war zudem auch das Cover-Art zum Spiel in der Datenbank des Rating-Boards zu sehen. Das Bild zeigt Kait Diaz, die, wie wir seit der Ankündigung wissen, die neue spielbare Hauptprotagonistin sein wird. Auf dem Cover ist außerdem Myrrah, die Königin der Locust-Horde zu sehen. Das Ende von Gears of War 4 (Testnote: 9.0) deutete eine Verbindung zwischen ihr und Kait an. Letztere trägt auch ein Medaillon, das dies beweist. In Gears 5 sollen Kaits Vergangenheit, sowie ihre familiären Verknüpfungen mit den Locusts näher beleuchtet werden.