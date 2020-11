PM: Gears Tactics: Jetzt für Xbox Series X|S, im Xbox Game Pass und mit Smart Delivery (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Gears Tactics ist ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass verfügbar. Der rasante, rundenbasierte Strategietitel des Gears of War-Franchise wurde anlässlich des Launches der nächsten Konsolengeneration optimiert und bietet Dir ein noch packenderes Abenteuer. Spieler, die Gears Tactics noch bis zum 4. Dezember vorbestellen oder spielen, erhalten außerdem das exklusive Trashball Cole-Charakterpaket geschenkt.

In Gears Tactics reist Du in die Zeit zwölf Jahre vor dem ersten Teil von Gears of War und erlebst hautnah den Kampf auf dem Planeten Sera gegen eine bisher unbekannte diabolische Bedrohung – die blutrünstigen Locust-Horden. Während die Regierung in Aufruhr ist, kommandierst Du eine Gruppe von Spezialisten unter der Führung von Gabe Diaz. Passe die Ausrüstung Deines Trupps an, während Du Dich auf die Jagd nach Ukkon begibst, dem teuflischen Drahtzieher der Invasion, der sein Wissen nutzt, um immer neue Monster für die verheerenden Locust-Horden zu erschaffen.

Gears Tactics wurde für Xbox Series X|S optimiert und verfügt jetzt über noch mehr Features wie etwa eine brillantere Grafik bei 60fps in 4K UHD auf Xbox Series X, verbesserte Texturen, erhöhte Details der Spielwelt, schnellere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay, Variable Rate Shading und Ingame-Sequenzen bei wahlweise 30 oder 60fps. Auf Xbox Series S läuft Gears Tactics bei 60fps in 1440p. Dank Smart Delivery spielst Du außerdem immer die bestmögliche Version von Gears Tactics, die für Deine jeweilige Konsole verfügbar ist – und das völlig kostenlos!

Mit dem aktuellen Update sind für alle Plattformen auch neue Features dazugekommen: Zum Beispiel mischt der aus dem Gears-Franchise bekannte Bot Jack als neuer spielbarer Charakter mit über 20 Fertigkeiten die Kämpfe auf, neue Deviant-Feinde sorgen für noch komplexere Gefechte und die neuen Supreme Equipment Rewards belohnen Dich mit neuer mächtiger Ausrüstung. Teste die Durchschlagskraft dieser Waffen mit der verbesserten Controllerunterstützung und genieße ein noch besseres Gears Tactics auf Xbox-Konsolen und Windows 10 PC.

Gemeinsam mit den neuen Inhalten des Updates sind auch 11 neue Achievements im Wert von 400 Gamerscores verfügbar, Du hast also insgesamt die Chance auf 1400 Punkte für Deinen Gamerscore. Eine vollständige Liste der Achievements findest Du hier.

Gears Tactics bietet jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Du Dein Abenteuer Deinen Wünschen anpasst, dazu gehören jetzt auch Features für eine verbesserte Barrierefreiheit:

Zusätzlich hast Du ab sofort die volle Kontrolle über Deine Tastaturbefehle, Deine Kameraeinstellungen, die Größe Deiner Safe Zones und die Menge der Informationen, die Du über das User Interface einsiehst.

Neben der Einführung von Gears Tactics auf den neuen Xbox-Konsolen wurde auch der Controller Support aktualisiert. Speziell auf Controller zugeschnittene Funktionen wie der Präzisionsmodus, das Sticky Targeting und eine Kamerasperre sind jetzt verfügbar. Zudem wurden neue Funktionen für die Tastatur- und Mauseingabe hinzugefügt, wie etwa der Zoom und erweiterte Tastaturbelegungen.

Gabe Diaz, Kaits Vater und Protagonist von Gears Tactics wurde schnell zu einem echten Fanliebling. Daher freuen wir uns umso mehr, dass der Armored Gabe-Charakterskin seinen Weg in den Gears 5 Multiplayer findet. Sichere Dir den exklusiven Skin jetzt, indem Du das Tutorial zu Gears Tactics spielst – der Skin ist ab dem 17. November verfügbar.

Für alle waschechten Gears-Fans gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Ab sofort findest Du nämlich frisches Merchandise zu Gears Tactics im neuen Xbox Gear Store, einschließlich des aufwendigen Artbooks “Gears Tactics: The Art of the Game”, dem Gears Tactics Gabe-Shirt von Luke Preece und die 1/12 Figur eines Locust Drone Disciple von Storm Collectibles.

