Gears of War: Kinofilm und Animationsserie geplant

Der Streamingdienst Netflix hat auf Twitter angekündigt, einen Live-Action-Kinofilm und eine Animationsserie für Erwachsene auf Grundlage der erfolgreichen Gears of War-Spielefranchise produzieren zu wollen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es "Potenzial für weitere Geschichten" gibt, die folgen könnten.

Zwar sind bis jetzt noch keine Macher für die Realisierung der Projekte verpflichtet worden, aber Netflix wird für die Umsetzung eng mit den kanadischen Entwicklern der Spieleserie The Coalition zusammenarbeiten, die das Franchise hauptverantwortlich im Jahr 2014 von Epic Games übernommen hatten.

Möglicherweise könnte in den Filmen, der aus den Guardians of the Galaxy-Filmen bekannte Schauspieler Dave Bautista, eine Rolle erhaschen. Bei früheren, mittlerweile verworfenen Filmprojekten zu dem Spiel, hatte er sich für die Rolle des Marcus Fenix stark gemacht und alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um diese zu bekommen.

Seine Hartnäckigkeit wurde bereits in dem Egoshooter Gears 5 (GG-Test: 9.0) belohnt. Dort wurden sein Skin und seine Stimme nicht nur im Mehrspielermodus implementiert, sondern man konnte ihn anstelle des Protagonisten Marcus Fenix auch in der Kampagne spielen.