Gears of War Film: Bautista bestätigt sich selbst

Das Teaserbild zeigt den Character-Skin von Dave Bautista in Gears 5.

Dave Bautista gibt in einem kurzen Video auf Twitter offensichtlich seine Rolle als Marcus Fenix im geplanten Gears of War-Film bekannt. In Zusammenarbeit von Netflix, Microsoft und The Coalition ensteht neben dem Live-Action-Film noch eine Anime-Serie, worüber auf Gamersglobal.de schon berichtet wurde. Bautista könnte euch aus den Guardians of the Galaxy-Filmen, sowie als Character-Skin aus Gears 5 (GG-Test: 9.0) bekannt sein.

Im Video begutachtet Bautista eine Gears-Panzerung und zieht diese an, alles unter der Prämisse, dass er es uns nicht leichter machen könne. Unterstützt wird Bautista wie schon in der Vergangenheit vom Gears of War-Schöpfer Cliff Bleszinski, der das Video retweetete.