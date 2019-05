Ghost Recon - Breakpoint: Neuerungen im Video, Onlinepflicht bestätigt

PC XOne PS4

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von Ghost Recon - Breakpoint am vergangenen Donnerstag hat der deutsche YouTube-Kanal von Ubisoft ein neues Video veröffentlicht, das die Story und die verschiedenen neuen Spielelemente und Features zusammenfasst. In dem knapp neun Minuten langen Clip verrät Carsten Konze von Ubisoft TV, was euch alles erwartet.

Zu den Neuerungen gehören unter anderem ein Ausdauer-System, das euch nur für begrenzte Zeit sprinten lässt, ein Verwundungs-Feature (samt entsprechenden Animationen), das euch nach einem Treffer humpeln lässt und eure Kampffähigkeiten einschränkt, ein neues Loot- und Handwerksystem, sowie die Möglichkeit, im Biwak die Tageszeit zu verändern, Wunden zu heilen und Buffs für mehr Lebenspunkte oder Ausdauer zu erhalten. Auch könnt ihr eure verwundeten Kameraden aus dem Kampf tragen. Dabei könnt ihr Rauchgranaten einsetzen, um den Feinden die Sicht auf euch und den Verwundeten zu nehmen. Ein neues Tarnungssystem erlaubt es euch zudem, sich in Schlamm, Sand und Schnee einzugraben, oder auch im hohen Gras zu verstecken, um so mit der Umgebung zu verschmelzen. Es gibt außerdem ein Minischweißgerät, mit dem ihr euch durch Gitter schneiden könnt, ohne viel Krach zu machen.

Auf Twitter hat Ubisoft derweil die offene Frage bezüglich der Onlinepflicht geklärt und bestätigt, dass Breakpoint, ähnlich wie The Division (Testnote: 8.5) oder Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) eine permanente Verbindung zum Internet erfordern wird (auch wenn ihr nur die Kampagne spielt). Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Ghost Recon - Breakpoint wird ab dem 4. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.