Ghost Recon - Breakpoint angekündigt - Details und Trailer [Update]

PC XOne PS4

Update um 21: 32 Uhr

Inzwischen hat Ubisoft Ghost Recon - Breakpoint auch offiziell angekündigt. Einen ersten Trailer könnt ihr euch mit deutschen Untertiteln unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Infos aus dem Leak wurden bestätigt. Laut der offiziellen Beschreibung versetzt euch der Nachfolger auf die fiktive Insel Aurora, wo ihr als Mitglieder einer amerikanischen Elite-Operationseinheit gegen den abtrünnigen Ghost Cole D. Walker ums Überleben kämpft.

Das Spiel wird wie zuvor durchgesickert am 4. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Die PC-Version wird nur direkt über den Ubi-Store oder den Epic-Store erhältlich sein. Neben der Standard-Version und der bereits geleakten Collector's Edition wird es noch eine Ultimate Edition und eine Gold Edition geben. Details zu den Bonus-Inhalten der verschiedenen Versionen könnt ihr auf der offiziellen Homepage einsehen. Die Pre-Order-Phase wurde bereits gestartet. Zudem könnt ihr euch für die geplante Beta anmelden.

Originalmeldung vom 9. Mai 2019 - 11:35

Der Nachfolger des viel gelobten Online-Taktik-Shooters Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) wird offenbar Ghost Recon - Breakpoint heißen und soll angeblich schon heute Abend offiziell angekündigt werden. Den Hinweis auf den Namen lieferte ein Bild der Ubisoft-Store-exklusiven „Wolves Collector’s Edition“. Auf Reddit wurden zudem erste Details zu dem Titel veröffentlicht.

Demnach soll es sich bei Breakpoint um eine „storybasierte Koop-Erfahrung“ für bis zu vier Spieler handeln. Als Antagonist soll Cole D. Walker auftreten, der von dem Schauspieler Jon Bernthal (The Walking Dead, Daredevil, The Punisher) zum Leben erweckt wird und seinen ersten Auftritt im kürzlich veröffentlichten Wildlands-DLC Operation Oracle hatte. Walker ist als 24 cm große Figur auch das Highlight der besagten Sammlerversion. Diese soll neben der Statue auch eine Karte, ein paar Kunstwerke, einen einjährigen Pass (für zukünftige Zusatzinhalte), ein Ultimate-Paket mit zusätzlichen Missionen, Fahrzeugen, kosmetischen Gegenständen und einem frühen Zugang zu den künftigen neuen Klassen, sowie einen Frühzugang umfassen. Mit letzterem sollt ihr drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels vor allen anderen Spielern die Live-Server betreten können. Der Release soll am 4. Oktober dieses Jahres erfolgen.