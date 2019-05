PS4

Preis im PSN-Store: 24,99 Euro

In einem Satz: Entschleunigtes VR-Adventure für Story-Genießer

In dem Playstation-VR-exklusivenspielen wir – wie der Name des Spiels bereits verrät – einen riesigen Geist und helfen dem kleinen Katzenjungen Louis. Ein dediziertes Intro existiert nicht, wir werden einfach in den ersten Szenen an die Grundmechaniken herangeführt. Die wenigen Kernelemente werden gut und leicht verständlich erklärt, selbst ohne VR-Erfahrung findet man sich schnell zurecht. In meinem PSN-Check erfahrt ihr, welche weiteren Stärken Ghost Giant abseits seiner Einsteigerfreundlichkeit hat.Die Sichtweise erinnert mich stark an Spiele wieoder auch. Wir nehmen, bis auf sehr wenige kurze Ausnahmen, immer eine zentrale Position vor oder leicht über den Kulissen ein. Während Louis sich anfangs noch erschreckt und vor uns zurückweicht wenn er uns erblickt, fasst er mit jeder Szene immer mehr Vertrauen zu uns, da wir helfend in seine Umgebung eingreifen. Später haben wir sogar einen eigenen geheimen Handschlag, den wir immer wieder ausführen können, sind also fast beste Freunde.Die Welt, in der wir agieren, ist wunderschön gezeichnet und es ist mir immer wieder passiert, dass ich mich einfach nur staunend umgesehen habe. Selbst mir, dem sonst Collectibles relativ egal sind, hat es Spaß gemacht diese zu suchen und zu finden – nicht umsonst dank der sehr detaillierten Umgebungen. In jeder Szene können kleine Raupen, Hüte und Windräder gefunden werden. Die Hüte setzen wir bei Bedarf den Figuren in der Welt auf, mehr als optische Abwechslung bringt das allerdings meistens nicht. Als kleine Spielerei wartet an einer Stelle sogar ein Basketball, den wir in einen Korb schmeißen können.Die Rätsel, denen wir im Laufe der Story begegnen, sind nicht wirklich herausfordernd. Die Aufgaben lassen sich meist durch einfache Handgriffe lösen. Dabei setzt das Spiel auf die Move-Controller, die für Ghost Giant auch Pflicht sind. Wir müssen immer wieder Schalter drücken, an Kurbeln drehen oder einen bestimmten Gegenstand finden und an eine andere Stelle legen.Ein Beispiel für die Puzzles gefällig? In einer der ersten Szenen fährt Louis mit dem Auto in die Stadt und wir müssen ihm die Straße freiräumen. Das fängt mit ein paar Steinen die im Weg liegen an, diese nehmen wir einfach und legen sie auf die Seite. Weiter geht es mit einer hochgeklappten Brücke, die wir mit einem gezielten Wurf einer Eichel zum Herunterklappen bewegen müssen. Die Reise endet mit Vögeln die wir mit realem Pusten, dadurch erzeugen wir Wind, zum Wegfliegen bewegen.Sollten wir einmal nicht weiterkommen hilft uns Louis, wenn wir ihn sanft antippen, mit einem Hinweis weiter. Diese Tipps sind keine direkten Lösungen, sondern vielmehr gibt er wortgewandte Hinweise wie beispielsweise “hier fehlt mir die zündende Idee” wenn ich ein paar Raketen anzünden muss um weiter zu kommen.Allerdings ist die Steuerung für einige Situationen zu hakelig geraten. Wenn ich mit einem Pinsel in Farbe tunken muss, um damit ein Bild zu malen, mit dem Pinsel aber nicht in die Ecke komme, in der die Farbe steht, dann ist das ziemlich nervig. In solchen Fällen war ich mir nie ganz sicher ob ich die Aktion vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausführen kann oder noch ein anderes freigebendes Ereignis herbeiführen muss. Solche Schwierigkeiten waren aber eher die Ausnahme als die Regel und haben den Spielspaß nur kurz trüben können.Insgesamt stellt das Spiel wenig Anspruch an den Spieler was die Rätsel angeht, hier geht es eher um die Geschichte, die erzählt werden soll. Ghost Giant ist komplett und sehr gut auf Englisch vertont, die deutschen Untertitel sind gut übersetzt und mir sind keine Fehler aufgefallen. Sehr schön fand ich, dass die deutschen Texte keine einfachen Übersetzungen waren, sondern situationsbedingt passende Synonyme verwendet wurden.Bisher ist Ghost Giant mein Playstation-VR-Highlight des Jahres 2019. Ich war stets motiviert dem kleinen Louis zu helfen und ihm bei allem beizustehen, das er im Laufe der wirklich sehr schönen und rührenden Geschichte erlebt. Es kommt nie Stress oder Zeitdruck auf und das Spiel lässt sich gemütlich in circa drei bis vier Stunden durchspielen.