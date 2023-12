Spiele-Check von TheLastToKnow

In der eigens für das Spiel geschriebenen Story schlüpft ihr in die Rolle von Boruto.

Bei manchen Kämpfen könnt ihr durch das Erfüllen von bestimmten Voraussetzungen euren Rang verbessern oder kosmetische Dinge erhalten.

Ein ganzer normaler Tag bei den Ninjas: Sasuke wird von Narutos feurigem Atem (beziehungsweise dem seiner Fuchsgeistform) umgehauen.

Für diesen Spiele-Check wage ich ein kleines Experiment. Ich lasse ein deutlich jüngeres Mitglied unseres Haushalts ein Spiel spielen, von dem ich nichts verstehe, lasse mir dann erklären, was daran gut und was daran schlecht ist, und schreibe im Anschluss daraus eine Zusammenfassung. Gegenstand des Experiments ist die Playstation 5-Version des Prügelspielsaus dem Hause Bandai Namco, entwickelt von CyberConnect 2. Dieses 1996 gegründete japanische Studio hat sich bereits vor 20 Jahren auf Prügelspielumsetzungen von Mangas und Animes spezialisiert.Kenner wissen:ist eine seit 1999 bestehende Manga-Serie um den gleichnamigen Ninja-Helden. Der Ablegerdarf seit 2016 durch die japanischen Heftchen hüpfen. Und von beiden gibt es längst etliche Anime-Serien-Folgen, Filme und unter anderem auch Videospiele.Wenn ich richtig mitgezählt habe, ist dies bereits der elfte Eintrag in die Naruto-Prügelspiel-Reihe von CyberConnect 2. Und wenn ich es wiederum richtig verstanden habe, ist Naruto zu Beginn der Serie ein zwölfjähriger Ninja-Anwärter, dessen Vater in ihm den Geist eines zerstörerischen neunschwänzigen Fuchses versiegelt hat. Boruto wiederum ist der Sprössling von Naruto, der ihm in Bezug auf das Ninja-sein nacheifert.Das Spiel bietet verschiedene Modi, in einem davon spielt ihr die gesamte Geschichte (zumindest in groben Zügen) des Naruto-Animes nach. Dazu klickt ihr euch durch Visual-Novel-artige Story-Abschnitte, die immer mal wieder von aus der Serie bekannten Kämpfen unterbrochen werden. Manche der Kämpfe kommen alten Hasen der Serie möglicherweise schon aus früheren Teilen bekannt vor. Es sind allerdings längst nicht alle Kämpfe aus allen Spielen enthalten. Zusätzlich zur Naruto-Geschichte gibt es noch eine eigene Episode mit Boruto, die exklusiv für das Spiel geschrieben wurde. Die Geschichte aus dem Boruto-Anime werdet ihr in diesem Spiel nicht finden.Freunde der deutschen Synchronisation dürfen sich freuen, denn die Original-Sprecher aus der Serie übernehmen hier auch ihre entsprechenden Rollen im Spiel. Optional könnt ihr euch aber auch die japanische Original-Fassung oder die englische beziehungsweise französische Sprachvariante einstellen.Naruto x Boruto - Ultimate Ninja Storm Connections ist im Grunde ein reines Prügelspiel in großen, flachen 3D-Arenen. Im Kampf, der sich praktisch genau so spielt, wie in den Vorgängern, könnt ihr neben dem Standard- und dem Wurfangriff auch eine Reihe von Spezialangriffen einsetzen. Dazu müsst ihr einen entsprechenden Balken aufladen. Jeder der über 130 Kämpfer hat seine eigenen Spezialattacken, die entsprechend animiert sind. Die Steuerung funktioniert gut, sobald ihr euch einmal daran gewöhnt habt.Neben dem oben erwähnten Story-Modus könnt ihr eure Fähigkeiten erst einmal im Trainingsmodus verbessern. Danach könnt ihr im freien Kampf gegen Freunde oder die KI antreten, und wenn ihr euch stark genug fühlt, auch online gleichgesinnte Spieler herausfordern. Im gesamten Spiel könnt ihr eine ganze Menge an kosmetischen Dingen sammeln. Wenn ihr alles freischalten möchtet, seid ihr eine ganze Weile beschäftigt. Vorteile im Kampf könnt ihr euch damit zwar nicht erspielen, aber immerhin dürft ihr damit im Online-Modus angeben.Negativ fiel auf, dass die Geschichte größtenteils nur mit Screenshots oder In-Game-Szenen erzählt wird und dass Anime-Ausschnitte komplett fehlen. Gerade im Story-Modus sind die Abschnitte, in denen man nur die Geschichte verfolgt, viel zu dominant gegenüber den Abschnitten, in denen man selbst spielen, also kämpfen darf. Als geübter Spieler werdet ihr dabei auch kaum vor eine Herausforderung gestellt, manche Kämpfe gewinnen sich fast von alleine. Sogar Neulinge sollten daher problemlos durch die Story durchkommen.Ganz anders sieht das schon bei den Online-Kämpfen aus. Hier versammeln sich die Prügel-Experten, die nur darauf warten, Neulingen ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Ganz so, wie es bei den meisten kompetitiven Online-Spielen der Fall ist.Positiv in Erinnerung blieb die neue Boruto-Geschichte, die zwar kein Story-Feuerwerk abgebrannt hat, aber trotzdem eine nette Beigabe für Fans war. Die Kämpfe waren im Offline-Modus zu leicht, aber immerhin ist die Auswahl an spielbaren Ninjas vorbildlich und deckt praktisch alle Charaktere aus dem Naruto-/Boruto-Universum ab. Schön war auch, dass die deutschen Originalstimmen aus der Serie zu hören waren. Leider haben manche epischen Kämpfe aus der Serie gefehlt, die es verdient gehabt hätten, in dem Spiel aufzutauchen.