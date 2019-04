God of War: Abendfüllender Dokumentarfilm „Raising Kratos“ angekündigt

PS4

Scott Rohde, der Game Development Head of Worldwide Studios, Amerika, hat auf dem Playstation Blog eine abendfüllende Dokumentation für das von Fans und Kritikern gelobte God of War (Testnote: 9.0) angekündigt. Der unter dem Titel „Raising Kratos“ erscheinende Film lässt euch einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung werfen und beleuchtet die Herausforderungen, mit denen das Team von SIE Santa Monica bei seinem gewaltigen Unterfangen, die Richtung der God of War-Reihe zu ändern, konfrontiert wurde.

Die Doku umfasst verschiedene Clips und Interviews, die aus Hunderten von Stunden Filmmaterial ausgewählt wurden, das während der Produktion des Spiels aufgenommen wurde. „Wir hoffen, dass ihr diese filmische Reise der zweiten Chancen genießen werdet, die in Familie, Opfer, Kampf, Zweifel und schließlich Triumph wurzeln“, so Rohde. „Das ultimative Ziel war es, über ein “Making Of” hinauszugehen und tiefer in die Erfahrungen derer einzutauchen, die unermüdlich Zeit und Mühe darauf verwendet haben, etwas Großes zu schaffen.“ Die Doku wird demnächst über den YouTube-Kanal von Playstation verfügbar sein. Hier ein kurzer Trailer: