Wochenend-Lesetipps KW 48/2018: CeBIT-Erinnerungen, Interaktivität

„Mit der Cebit ist es wie mit einem einst gefeierten Star: Ihre besten Zeiten hat sie lange hinter sich, fast war sie schon vergessen, als die Nachricht vom endgültigen Aus sie ein letztes Mal ins Rampenlicht zerrte.“ In ihrem Nachruf auf die einst größte Computermesse Deutschlands analysiert Zeit-Autorinnicht nur leicht zynisch, sondern vor allem auch wahrheitsgemäß den Niedergang der CeBIT: „Das jüngere Publikum hatte mutmaßlich gar keine Bindung mehr zu der Marke CeBIT – zu den erfolgreichsten Zeiten der Computermesse waren sie teils noch nicht mal geboren.“ So ziemlich alle deutschen Medien befassten sich in den letzten Tagen mit dem Aus der Messe. Unter anderem auch celleheute.de , wo sich Niedersachsens Ministerpärsident(den die Zeitung konsequent Stefan Weil schreibt) Bedauern und Verständnis äußerte.

Entscheidungsfreiheit in Videospielen

krosse.info am 24.01.2016, von Andy Koch

Wie weit kann Interaktivität in Computerspielen gehen? „Der sogenannte Butterfly Effect macht dem Spieler deutlich, dass jede noch so kleine Entscheidung weitreichende Folgen verursachen kann. Wieviel Freiheit steckt tatsächlich in den Entscheidungen und wie groß sind die Konsequenzen?“ Das fragt Andy Koch auf krosse.info und geht der Beantwortung an Beispielen wie Life is Strange und Heavy Rain nach.

Next Level Festival for Games: Ein digitaler Erlebnis-Parcours

deutschlandfunk.de am 29.11.2018, von Achim Hahn

„Ein Drittel aller Menschen in Deutschland spielt digital – in fast allen Altersklassen. Tendenz steigend. Das Next Level 2018 – Festival for Games in Düsseldorf will zeigen, wo die Potenziale jenseits des Mainstreams liegen.“ Der Radiosendung Corso des Deutschlandfunk hat Festival-Mitinitiatorin Denise Gühnemann ein Interview zur Idee hinter der viertägigen Veranstaltung gegeben und geht dabei vor allem auf den kulturellen und künstlerischen Aspekt digitaler Spiele ein. Das komplette Interview könnt ihr euch als mp3 anhören, in dem es auch um den Themenschwerpunkt Musik geht, etwa, wenn beim Abschlussevent ein Orchester das Live-Spiel eines Gamers auf der Bühne adaptiv begleiten wird.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Messe-Report der CeBIT 2011“

gamersglobal.de am 07.03.2011, von Dennis Ziesecke

„Wenn man CeBIT-Besucher anno 2011 fragte, wie denn ihr Fazit der Messe lautet, kam in vielen Fällen nur eine Antwort: Langweilig.“ Dennis Ziesicke war im März 2011 auf der Computermesse in Hannover unterwegs und sah zwar Vieles, aber nur wenig Neues. Im Nachhinein betrachtet kann man zum einen bereits eine kriselnde Messe beobachten, zum anderen aber auch vergleichen, was aus den Messetrends 2011 – Touchscreens, Tablets für Gamer und Autostereoskopie – geworden ist.

Fundstück der Woche: „Der Stoff, aus dem die Helden sind“

videospielgeschichten.de am 17.03.2016, von Guido Frank

In den frühen bis mittleren 1980er Jahren pflegten Spielefirmen noch einen engen Kundenkontakt. Activision etwa schickte bei einem eingesandten Highscore-Bildschirmfoto seiner Spiele nicht nur – wie viele andere Entwickler auch – eine Urkunde nebst Glückwunschschreiben: „Bei Erreichen bestimmter Punktzahlen erhielt man dort hochwertige Stoffabzeichen, individuell für fast alle Spielmodule aus der hauseigenen Produktpalette.“ Guido Frank hat damals einige dieser Badges gesammelt und stellt sie auf videospielgeschichten.de zur Schau – inklusive Aufbügelhinweisen.

Das nun folgende Video zeigt die ungefähre Nachbildung eines Dialoges zwischen Jörg Langer und Dennis Hilla auf der letztjährigen GamersGlobal-Weihnachtsfeier – um halb fünf morgens.

