Call of Duty: Dreharbeiten zur Verfilmung starten im Frühjahr 2019

Seit der Ankündigung einer Call of Duty-Verfilmung ist es recht ruhig um das Projekt geworden. Nun hat sich der Autor Kieran Fitzgerald (Snowden, The Homesman) zu Wort gemeldet und gab an, dass die Dreharbeiten zur Leinwandadaption im Frühjahr 2019 beginnen werden.

Wie Fitzgerald gegenüber Discussing Film verriet, ist mit dem Start des Films in den Kinos irgendwann 2020/2021 zu rechnen. Wie Activision bereits in der Vergangenheit betonte, soll es nicht bei einem einzigen Film bleiben. Vielmehr will man sich ein Beispiel an Marvel nehmen und ein ganzes Filmuniversum zum Franchise kreieren. Für die erste Verfilmung wird niemand Geringerer als der italienische Filmemacher Stefano Sollima Platz auf dem Regiestuhl nehmen, der erst im Juni dieses Jahres mit Sicario - Day of the Soldado einen Action-Hit ablieferte.

Der Call-of-Duty-Film soll dabei kein Kriegs-, sondern ein Soldatenfilm werden und sich mehr auf die Geschichten bestimmter Charaktere fokussieren. Ob hier bekannte Namen aus der Spielserie oder ganz neue Figuren auf die Leinwand gebracht werden, ist noch nicht bekannt. Auch zur Schauspielbesetzung des Films wurden bisher noch keine Details verraten und es ist weiterhin unklar, ob der Film in der Vergangenheit, in der Moderne oder in der Zukunft spielen wird. Sobald Activision diesbezüglich konkreter wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.