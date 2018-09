The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Launch-Trailer zum RPG erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Bis zur Veröffentlichung des Dungeon-Crawlers The Bard's Tale - Barrows Deep (zum Angespielt-Artikel) müsst ihr euch zwar noch bis Anfang nächste Woche gedulden, aber zur weiteren Einstimmung auf den Titel hat das verantwortliche Entwicklerstudio inXile Entertainment bereits gestern den Launch-Trailer zur Fortsetzung der berühmten Rollenspielreihe The Bard's Tale veröffentlicht.

Im rund zweiminütigen Video, das wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt haben, bekommt ihr nochmals diverse Eindrücke zur Optik, dem Szenario und den erweiterten Spielmechaniken des vierten Teils der Serie präsentiert, die Mitte der 80er-Jahre ihr Debüt feierte und der damaligen amerikanischen Spieleschmiede Interplay zum internationalen Durchbruch verhalf. Ex-Interplay-Boss Brian Fargo, aktuell CEO der Spieleschmiede inXile Entertainment, konnte im Jahr 2015 auf Kickstarter mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne mehr als 1,5 Millionen US-Dollar von Unterstützern für die Realisierung des Rollenspiel-Titels einsammeln.

The Bard's Tale - Barrows Deep ist ab kommenden Dienstag, den 18. September, zuerst für den PC digital und im Handel erhältlich. Die Versionen für MacOS und Linux sollen, ebenso wie die Konsolen-Fassungen für die Playstation 4 und Xbox One, noch in diesem Jahr folgen.