Steam Blind Date: Parallel

Teaser Hagen wagt sich wieder an allen Steam-Filtern vorbei und muss mit den Konsequenzen leben: In Parallel erlebt er einen wunderlichen und unbegreiflichen Trip in eine seltsame Dimension.

Steam hat gewissermaßen ein Spielproblem: Jeden Tag fluten so viele neue Titel in den Spiele-Shop von Valve, dass niemand da hinterherkommen kann. Die Hürden zum Launch auf Steam sind niedrig, doch der Algorithmus sortiert sehr viel schon so aus, dass ihr es nie zu sehen kriegt, wenn ihr euch nicht dediziert zu "alle Neuerscheinungen" durchklickt. Das hat durchaus sein Gutes, denn da kommt viel Murks an billigen Klonen und seelenlosen Asset-Flips zusammen. Doch es ist auch schade, denn vielleicht geht ja dort manches Kleinod zu unrecht unter? Daher gibt Hagen in den Steam Blind Dates Titeln aus dieser anonymen Masse, die ihm aus dem einen oder anderen Grund ins Auge fallen, eine Chance.Das heutige neu erschienene "Action-Adventure-RPG"schreckte ihn mit seinem Harlekin auf dem Titelbild eigentlich erst ab. Doch die Prämisse schien sympathisch eigen: Man landet in einer Parallelwelt und die Entscheidungen in Gesprächen und Co. nehmen Einfluss auf das eigene Schicksal, was für viel "Wiederholbarkeit" sorge. Dazu sah man beim zugehörigen Trailer etwas Action sowie (in Ermangelung eines besseren Wortes) Geisterschnecken und Reptiloiden als mögliche Spielfiguren.Parallel verbreitet schnell den Eindruck, dass es ein verqueres Herzensprojekt von Solo-Entwicklerist. Wer weiß, vielleicht beschert Banzato der Welt ja ein kurioses Unikat, ein bisschen wie der Indie-Titel? Nun ja, immerhin lässt sich im Nachhinein sagen, dass der Harlekin ihm keine seelischen Schmerzen zugefügt hat, anders als eine gewisse Solo-Selbstverwirklichung eines anderen Entwicklers namens About An Elf (im Test, Note 1.0 ).Viel Spaß beim Ansehen!