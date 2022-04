Steam Blind Date: Dungeon's Fall

Teaser Hagen hat sich blind an eine obskure Neuerscheinung auf Steam gewagt und fiel tief im Arcade-Shooter Dungeon's Fall.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Durch Filter wie "neu und angesagt" kriegt ihr viele der tagtäglichen Neuerscheinungen im Steam-Store gar nicht zu Gesicht. Für ein Steam Blind Date umging Hagen sämtliche Schranken und ließ sich auf einen interessanten Kandidaten unter den Neuerscheinungen ein:Der Arcade-Shooter verspricht einen fiesen Dungeon, aber vor allem den tiefsten seiner Art. In Wahrheit ist es eine mit Plattformen gespickte Grube, in die sich ein Zauberer wirft, um die mächtige Magie im untersten Stockwerk zu erreichen, ganze 1000 km unter der Erde. Während seines Sturzes in die Tiefe grillt der Magier herabfallende Feinde mit Feuerbällen oder bremst seinen Sturz mit magischen Wolken. Wer weiß, ob da nicht Gold verborgen ist? Schließlich wurde dieses Jahr erst das weniger als 3 Euro teurezum Überrschungserfolg. Welche Probleme die Spielidee von Dungeon's Fall in der Praxis bereitet und ob es ein zweites Dates geben wird, erfahrt ihr im Video.Das ist nicht Hagens erstes Blind Date. Lest hier, wie seine Begegnung ihn fasziniert und verstört hat.Viel Spaß!