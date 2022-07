Steam Blind Date: Demons Happened

Teaser Ohne jedes Vorwissen hat sich Hagen eine Steam-Neuerscheinung geschnappt, die weit, weit unter dem Radar fliegt. In Demons Happened stirbt er im Sekundentakt, schreit und hat dennoch viel Spaß.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer bei Steam auf "neu und angesagt" klickt, bekommt just das: Eine algorithmisch vorsortierte kleine Schnittmenge all der großen und kleinen Spiele, die tagtäglich in Valves Spielestore aus dem Boden schießen wie Pilze. Hagen hat am 25.7.2022 tiefer gegraben und von allen Neuerscheinungen an diesem Tag, stachfür ihn heraus.In Demons Happened schlüpft der Spieler in das Ektoplasma eines Geistes, der eigentlich nur einen Zauberer sucht, der seinen Fernsehempfang repariert. Als er allerdings aus seiner Wohnung schwebt, stellt er bald fest, dass seine Welt plötzlich enormen Zuwachs an aggressiven Dämonen und Laserfallen verzeichnet. Ein Treffer reicht, um zu sterben (sterben Geister überhaupt?), doch zum Glück kann die Spielfigur in Dämonen schlüpfen und ihre Kräfte gegen die Feinde einsetzen. Das spielt sich in seiner mal überdreht-hektischen mal rätselig-methodischen Art wie eine Mischung ausund, mit Körperklau-Mechanik ähnlich wie in Messiah oder Agony oder Lost Ember Sechs Jahre hat Entwickler Delusional Scrapyard laut eigener Aussage am eigenen Debut-Titel gefeilt. Kann Demons Happened nun Hagen im Blind Date erobern?