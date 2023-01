Steam Blind Date: Re:Call

Teaser Ohne jedes Vorwissen hat sich Hagen eine Steam-Neuerscheinung geschnappt, die weit, weit unter dem Radar fliegt. Und er ist froh, so das schräge Krimi-Adventure Re:Call entdeck zu haben!

Der Steam Store bietet euch als Kategorie "neu und angesagt an", doch es brauch noch einige Klicks mehr, um alle damit verbundenen Filtern eine Abfuhr zu erteilen und das ganze Ausmaß dessen zu sehen, was tagtäglich in den Shop von Valve flutet. Genau das hat Hagen wieder für das Steam Blind Date getan und so stieß er aufaus Argentinien.Re:Call ist ein Krimi-Adventure, dass sich im pixeligen Visual-Novel-Stil erzählt und euch auf Gameplay-Ebene durch Erinnerungen wandeln lässt. Ändert ihr an Entscheidungspunkten die Details im Rückblick, verändert das auch die spätere Spielwelt. Allerdings zeigt sich beim Spielen: Hier läuft vieles etwas anders als in anderen Zeitreise-Geschichten, in denen man zum Beispiel einen Samen pflanzt, damit später an derselben Stelle ein Baum steht. Warum haben überhaupt Erinnerungen diese Macht in Re:Call? Das ist nur eine von vielen spannenden Fragen, die der Plot von Re:Call aufwirft.Viel Spaß!