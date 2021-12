Blind Date: Karma City Police (Weihnachtsaktion-Dankeschön)

Papers Please trifft Flipper-Automat

PC

Teaser Der Steam-Shop zeigt in der Regel eine kuratierte Ansicht der Neuerscheinungen. Doch was erwartet Hagen, wenn er alle Schranken umgeht und sich blind in ein zufälliges obskures Spiel stürzt?

Die Steam-Neuzugänge am 16. Dezember 2021 um 18:30 Uhr.

Trotz der bunten Präsentation wird der Job bei der Notrufzentrale sehr schnell finster.

Notruf-Rätsel und Flipper-Kämpfe

Erst wenn die letzte Kugel unten aus dem Bild fällt, verliere ich einen Lebenspunkt. Daher kann der Einsatz des Multiball-Skills zur rechten Zeit ein Lebensretter sein.

Achtung, rutschig!

Die Schicht lief nicht so gut... Löse ich alle Situationen richtig, erhalte ich Bonus-Personal.

Vom Lacher zum Downer

Meinung: Hagen Gehritz Dieses Blind Date hat mich kalt erwischt! Ich habe schon einige kuriose Titel gespielt, aber die Gefühlsschwankungen von Karma City Police sind schon fast bipolar. Der Protagonist betont eben den Unsinn, dass er als Telefonist alles von Botendiensten bis zu Notfallversorgung machen soll. Im nächsten Moment sperrt er nach einem Flipper-Kampf einen ausgebrochenen Mann wieder in Isolationshaft, der Angst hat zu sterben, weil ihm die Wachen kein Essen bringen.



In Sachen Gameplay nervt neben der trägen Steuerung, dass es keinen Knopf zum Interagieren gibt, sodass ich mich immer wieder frage, wie genau ich gegen Gegenstände laufen muss, damit ein Skript auslöst. Die Flipper-Simulation könnte noch präziser sein. Bei den Notruf-Dialogrätseln gibt es ein, zwei clevere Ideen, aber sie sind letztlich nicht so rätselhaft, wenn ich stets drei Rückfragen stellen kann, es aber meist auch nur vier mögliche Fragen gibt. Trotzdem schätze ich die Situation nicht immer richtig ein, was Karma City Police doppelt bestraft: Ich kriege kein Bonus-Personal für eine perfekte Schicht und habe eventuell Ressourcen verschwendet, die in späteren Schichten fehlen, wodurch ich wiederum keinen Bonus kriegen kann und eine negative Spirale losgetreten wird, aus der ich nicht herauskomme – bei nur einem Spielstand!



Meinung: Hagen Gehritz Dieses Blind Date hat mich kalt erwischt! Ich habe schon einige kuriose Titel gespielt, aber die Gefühlsschwankungen von Karma City Police sind schon fast bipolar. Der Protagonist betont eben den Unsinn, dass er als Telefonist alles von Botendiensten bis zu Notfallversorgung machen soll. Im nächsten Moment sperrt er nach einem Flipper-Kampf einen ausgebrochenen Mann wieder in Isolationshaft, der Angst hat zu sterben, weil ihm die Wachen kein Essen bringen.



In Sachen Gameplay nervt neben der trägen Steuerung, dass es keinen Knopf zum Interagieren gibt, sodass ich mich immer wieder frage, wie genau ich gegen Gegenstände laufen muss, damit ein Skript auslöst. Die Flipper-Simulation könnte noch präziser sein. Bei den Notruf-Dialogrätseln gibt es ein, zwei clevere Ideen, aber sie sind letztlich nicht so rätselhaft, wenn ich stets drei Rückfragen stellen kann, es aber meist auch nur vier mögliche Fragen gibt. Trotzdem schätze ich die Situation nicht immer richtig ein, was Karma City Police doppelt bestraft: Ich kriege kein Bonus-Personal für eine perfekte Schicht und habe eventuell Ressourcen verschwendet, die in späteren Schichten fehlen, wodurch ich wiederum keinen Bonus kriegen kann und eine negative Spirale losgetreten wird, aus der ich nicht herauskomme – bei nur einem Spielstand!



Ich bin mir noch unsicher, ob Karma City Police emotional farbenblind ist oder es sich um eines jener Spiele handelt, die eine alberne Fassade aufbauen, um dann in Abgründe abzutauchen. Trotz der genannten Schwächen kitzelt der wahnsinnige Mix aber meine Neugier und da ich das Ende noch nicht erreicht habe, werde ich tatsächlich ein zweites Date arrangieren.

Die Unterstützer der Weihnachtsaktion 2021 haben Hagen dieses Date mit einem zufälligen unbekannten Steam-Spiel ermöglicht.Will man sehen, wie viele kostenlose Spielchen, DLCs und obskuren Machwerke tatsächlich jeden Tag auf Steam fluten, muss man etwas Suchen. Es geht erst ins lauschige Menü „Neu und angesagt“ im Steam-Shop. Aber ich suche an jenem 16. Dezember um 18:30 Uhr nicht die Gesellschaft der VIPs im Rampenlicht. Also klicke ich auf „Neuerscheinungen“. In diesem Bereich gibt es schon etliche unbekannte Spiele, die neidische Blicke auf die Angesagten werfen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wie eine Luftschleuse zu einem kontaminierten Bereich trennt mich der Button „Alle Neuerscheinungen“ in der Ecke des Fensters von der ganzen Wahrheit. Ich drücke auf den Knopf und mache mich innerlich bereit für mein Blind Date mit einem Spiel aus dieser anonymen Masse, die weit, weit entfernt der medialen Wahrnehmungsschwelle ihr Dasein fristet.Ich schnappe mir den frischesten Neuzugang:. Mein potentielles Date will, dass ich ein Tauben-Team spiele, das sich mithilfe eines Mantels als Mensch ausgibt und in einer Zeitschleife feststeckt. Das versprach unterhaltsamen Unsinn in Microsoft-Paint-Optik, doch ich schaffte es nicht aus dem Startraum, da weder der Reden-Befehl noch das Verlassen des Zimmers funktionierten. Immerhin war der Reinfall kostenlos.Statt der Taube in der Hand, nehme ich den Spatz vom Dach. Mein Mauszeiger lässt zwei DLCs links liegen und eskortiert Nummer vier unter den Neuerscheinungen zum Warenkorb:. Und was für ein Date das war! Ich möchte sagen, Karma City Police kann man sich nicht ausdenken, aber genau das hat jemand getan.Ich steuere einen Neuling in der 2D-Polizeiwache von Karma City, der eingehende Notrufe annimmt. Auf einem Monitor sehe ich die Textbox und den Gefühlszustand des Anrufers und stelle Fragen. Anschließend entscheide ich, wie viele Polizisten ich sende und ob sie Spezialausrüstung oder ein Auto mitnehmen.Ein Anruf ist offensichtlich ein Scherz, aber ich will sehen, was passiert und schicke einen Beamten. Der nächste Anrufer steht plötzlich im maximal möglichen Kontrast zur Entspannungsmusik, die im Hintergrund dudelt: Ein Junge ruft um Hilfe, weil sein Vater ihn schlägt. Beim Chef gibt es tatsächlich eine Auswertung. Der Junge wurde dank der Kollegen gerettet und der nicht enttarnte Scherz hatte Folgen: Durch mich kam es zum Swatting eines Streamers. Das wird mir dauerhaft Schaden, denn übrig gebliebene Kräfte sind in der nächsten Schicht verfügbar und es gibt Bonus-Einheiten für perfekte Schichten.Die Anrufe sind Dialog-Rätsel, doch die Präsentation lässt mich glauben, dassder Papa meines Blind Dates ist. Als ich nach der Auswertung zum Selbstverteidigungskurs zitiert werde, lerne ich: Die Mutter war ein Flipper-Automat. Mein Held macht denund rollt sich zu einem Ball zusammen, den ich in Richtung des Gegners schieße. Als ich den Trainer oft genug getroffen habe, explodiert er in einer roten Wolke. Nach diesem Mord (?) geht es zurück an den Schreibtisch-Dienst. Die ganze Absurdität dieses Konzepts ist dem Spiel keine Erwähnung wert.Mein Date ist mir durch seine Eigenheiten sympathisch. Es hat richtig erkannt, dass sich viele Telefonate am Stück abnutzen würden und lockert das Geschehen auf. Allerdings sendet Karma City Police mich nicht nur in Flipper-Abschnitte, sondern ebenso gerne auf Botendienste, die mir neue Räume in Polizeiwache eröffnen. Die Bringaufgaben sind eigentlich schnell erledigt, doch zum einen tut Karma City Police ständig so, als würde es jetzt weitergehen und macht dann doch wieder einen Abbieger zu einer weiteren absurden Szene. Zum anderen setzt sich der Held seltsam Träge in Bewegung und scheint auf den Fluren leicht ins Rutschen zu kommen. Vielleicht sorgt ein unsichtbares Heer von Ninja-Hausmeistern dafür, dass der Flur pausenlos nass gewischt ist?Letzteres würde mich in der schrägen Stadt nicht wundern. Früh berichten die Nachrichten von einem bierseligen Wildpinkler, der auf einem Festival ein religiöses Graffiti entweiht hat, für dessen Freilassung darauf viele Bierliebhaber protestieren. Plötzlich randalieren und urinieren Demonstranten in der Polizeistation! Die Flipper-Tische werden bei solchen Konfrontationen durch die Platzierung der Hindernisse und Gegner kniffliger. Dafür kann ich Items einsetzen, um mehr Kugeln zu bekommen und mein Held lernt eine Multiball-Fähigkeit. Auch wenn ich versage, beginnt der Action-Abschnitt einfach von vorn oder wird übersprungen.Mit jeder weiteren Minute wird mir klarer, dass mein Date nicht „eigen“ ist, sondern schizophren. Durch den lächerlichen Plot der Pinkler-Aufstände (im Spiel bekannt als die „Panama Pampers“) habe ich viel zu wenig Beamte für die eingehenden Notrufe und die sind alles andere als komisch.Eben noch verbietet der verrückte Bürgermeister Küssen und Pupsen in der Öffentlichkeit und der Chef ruft "Wir sind am Arsch", weil die Leitungen mit Meldungen solcher "illegaler Aktivitäten" verstopft sein werden, doch wenn ich Sekunden später aufgrund des Personalmangels die Sorgen einer jungen Frau wegen Geräuschen im Hinterhof nicht ernst nehme, muss ich im Abschlussbericht lesen, dass ihr Ex-Freund sie ermordet hat, nachdem ich aufgelegt habe. In was bin ich da hineingeraten?Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)