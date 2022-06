Steam Blind Date: Anvil Saga

Teaser Einmal mehr hat Hagen alle Steam-Filter deaktiviert und sich auf ein unbekanntes Spiel eingelassen. Diesmal schwingt er als mittelalterlicher Schmied den Hammer.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Steam-Algorithmus kuratiert nach seinen Möglichkeiten, welche Spiele er euch auf der Hauptseite anpreist. Doch auch beim Blick auf die Neuerscheinungen wird der Großteil an Klein(st)produktionen ausgesiebt. Hagen hat jedoch alle Filter ignoriert und sich eine unbekannte Neuerscheinung vom 21. Juni 2022 für das Steam Blind Date gekrallt.Diesmal stolperte- und-Fan Hagen über etwas, das anscheinend genau in dieses Beuteschema fällt: In Anvil Saga spielt ihr einen in England geborenen Schmied, der in einem französischen Dorf Hufeisen, Ketten oder eben Schwerter für Bauern, Geistliche, Soldaten und wohlhabendere Klientel fertigt. Ihr verbessert eure Fähigkeiten und euren Ruf, baut die Schmiede aus und müsst während des Hundertjährigen Kriegs entscheiden, ob ihr Waffen für die Engländer oder die Franzosen liefert.Ob Hagen Anvil Saga vom russischen Indie-Entwickler Pirozhok Studio so gut fand, wie es für ihn klang und wie die Chancen für ein zweites Date stehen, seht ihr im Video.