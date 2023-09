Steam Blind Date: These Doomed Isles

Teaser Hagen schnappte sich erneut eine Steam-Neuerscheinung, die weit weit unter dem Radar fliegt. Diesmal legte er als Gott die Karten auf den Tisch, um sein Insel-Volk vor Monstern zu schützen.

Der Steam Store bietet euch als Kategorie "neu und angesagt an". Doch wenn ihr alles sehen wollt, was tatsächlich an einem Tag neu auf Steam erschien, müsst ihr noch ein paar Ebenen tiefer graben und die Vorauswahl auf Basis der Sprachen abstellen. Das tut Hagen im Rahmen der Steam Blind Dates regelmäßig, um die Begegnung mit Neuerscheinungen zu wagen, die ihm (und oft genug dem Großteil der Welt) total unbekannt sind. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Regel: Diesmal traf er sein Indie-Date ganz zufällig beim Scrollen auf GamersGlobal.erinnerte ihn sehr vage an das Brettspiel Atlantis vom Verlag Schmidt Spiele, aber das ist nur eine Anekdote am Rande. Der frisch in den Early Access gestartete Titel von Triplevision Games mischt etwasmit Deck Building und Tower Defense. Als Gott nutzt ihr Spielkarten, um die Produktion von Gütern (wichtig zum Spielen gewisser Karten) und die Zufriedenheit eurer Anhänger zu sichern. Spezialgebäude und Wunder erweitern eure Lagerkapazitäten, Soldaten, Wachtürme und Mauern wehren Gegner ab – die ihr aber auch direkt mit Karten wie Meteorregen oder Blitz (gut in Kombination mit Starkregen) aufs Korn nehmt. Was die Mischung von These Doomed Isles ganz clever und motivierend macht, dröselt Hagen im Video auf.Viel Spaß!